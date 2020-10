CUFA e Facebook lançam nova edição de programa de capacitação para empreendedores de favelas

A Central Única das Favelas (CUFA) e o Facebook lançaram uma nova edição do Impulsione com Facebook, programa que existe há 5 anos no país e que ajuda empreendedores, micro e pequenas empresas a aprenderem sobre marketing digital para aumentar as vendas e crescer. As inscrições estão abertas e vão até o dia 26 de outubro. As aulas acontecerão em novembro.

Respeitando as recomendações de isolamento por conta da Covid-19, todo o conteúdo será enviado online, por meio do WhatsApp. O intuito da parceria é capacitar empreendedores moradores de favelas em marketing digital, para que estes usem as redes sociais em prol dos seus negócios. Em edições realizadas no segundo semestre de 2019 e início de 2020, o programa capacitou cerca de 3 mil moradores de favelas de oito estados diferentes.

Empreendedores de favelas de todo o mundo poderão participar da iniciativa, mas o foco da organização do projeto são as favelas localizadas nas seguintes capitais: Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Fortaleza, Belém, Manaus, Cuiabá, Brasília e Porto Alegre.

Até janeiro de 2021, os inscritos terão acesso a uma consultoria com os players da iniciativa, especialistas em Facebook e Instagram, para tirarem dúvidas que venham a ocorrer durante o programa. O conteúdo é gratuito e exclusivo do Facebook.

“A CUFA tem a veia empreendedora, e sempre vamos realizar ações que estimulem os moradores de favela a se qualificarem para empreenderem. Mais uma vez, estamos juntos com o Facebook em uma empreitada, que dessa vez será 100% digital, para que as pessoas sejam mais capacitadas a usarem as redes para fomentar e impulsionar os seus negócios”, disse Elaine Caccavo, diretora da CUFA.

A equipe organizadora do projeto espera um grande número de inscritos que receberão as instruções do programa. As aulas serão enviadas via chatbot, no WhatsApp dos inscritos, que serão separados em três níveis de conhecimento (básico, intermediário e avançado) com base em um questionário aplicado no momento da inscrição.

Fundada pelo empreendedor social Celso Athayde, a CUFA realizou uma série de programas sociais, durante o ano de 2020, a fim de amenizar as consequências do isolamento social para os moradores de favela. Agora a instituição lança mais este programa, para fomentar o empreendedorismo das favelas, contribuindo para a retomada econômica destes territórios.

Além dos conteúdos, os inscritos, terão acesso a lives com temas de interesse a todo empreendedor, como finanças, com personagens de sucesso do empreendedorismo em favela, como, Cool Barber Shop, Geraldo Rufino e Favela Business.

Serviço:

Impulsione com Facebook 2020

Lançamento: 27 de setembro nas redes do projeto

Inscrição: 27 de setembro a 26 de outubro (via site, WhatsApp pelo número (11) 957750125 e QR Code)

Aulas: Início 01 novembro.