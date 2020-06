Cultura das agroflorestas é tema de curso gratuito

Imagine a possibilidade de unir um sistema de plantio de alimentos que é sustentável e ainda faz a recuperação de uma floresta. Essa é a proposta da PRETATERRA, iniciativa que se dedica à disseminação de sistemas agroflorestais regenerativos, que disponibilizará um curso completo, online e totalmente gratuito para disseminar conhecimentos e práticas sobre agrofloresta regenerativa. O curso será realizado via videoconferência e tem vagas limitadas.

O conteúdo será dividido nos dias 10 e 24 de junho, sempre às 19h, contará com uma hora de apresentação e 30 minutos para perguntas e respostas. No dia 10, próxima quarta-feira, o tema será “Agrofloresta regenerativa: fundamentos para a transição”. A segunda parte ocorrerá no dia 24 de junho com o case “Agrofloresta na Amazônia: design, planejamento e implantação de um projeto real”.

Os fundadores da PRETATERRA, Paula Costa e Valter Ziantoni

O curso será ministrado pelos fundadores da PRETATERRA, Paula Costa e Valter Ziantoni, que somam juntos mais de 30 anos de experiência profissional. Nesse tempo, chefiaram o P&D da Fazenda da Toca, projetando e implementando os primeiros sistemas agroflorestais do empreendimento para produção de citrus em larga escala para exportação, além de estarem à frente de diversos projetos no Brasil e no mundo. Ambos são engenheiros florestais, Ziantoni com especialização em Gerenciamento pela FGV e mestre em Agrofloresta pela Bangor University e Paula com especialização em Gerenciamento Ambiental pela ESALQ – USP e Bióloga pela UNESP, premiada em 2016 pela Sociedade Brasileira de Silvicultura.

Para se inscrever acesse aqui.

Com mais de 35 mil seguidores nas redes sociais, a PRETATERRA tem uma demanda crescente de agricultores, produtores, investidores e até de entusiastas, por conhecimento e assessoria sobre o tema. “Apesar de os sistemas agroflorestais serem um modelo de agricultura antigo, os produtores ainda tem pouco acesso a experiências exitosas”, cita Valter. “Por isso a missão da PRETATERRA é contribuir na disseminação dessa forma de agricultura, para que os proprietários de terra entendam que além de ser mais sustentável é uma ótima oportunidade para ter mais lucro, com menos risco”, completa Paula.

