Cumbre Vieja: erupção do vulcão piora e lava atinge tamanho de prédio de 3 andares

Mesmo com três semanas desde o início da erupção, o vulcão Cumbre Vieja segue expelindo grande quantidade de lava na ilha espanhola de La Palma. Neste domingo (10), a lava derretida foi tão grande quanto prédios de três andares e uma série de tremores balançou a terra no local.

No entanto, a força da erupção segue longe de ser a necessária para provocar um tsunami com potencial para atingir o Brasil.

Entenda: Baixíssima probabilidade: especialistas falam sobre chance de tsunami na Bahia

Até então, os estragos seguem resumidos apenas à própria ilha. Com esse novo fluxo registrado neste domingo, mais de 1.100 edifícios foram destruídos.

Houve 21 movimentos sísmicos, o maior deles medido em 3.8, afirmou o Instituto Geológico Nacional Espanhol (ING), fazendo a terra tremer nas vilas de Mazo, Fuencaliente e El Paso.

“Não podemos dizer que esperamos que a erupção que começou há 21 dias termine em breve”, disse Julio Pérez, o ministro regional da Segurança nas Ilhas Canárias.

La Palma faz parte das Ilhas Canárias da Espanha, um arquipélago do Oceano Atlântico ao largo do noroeste da África cuja economia depende do cultivo da banana-da-terra das Canárias e do turismo.