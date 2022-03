Cúpula do PP da Bahia desembarca em Brasília para definir rumo na sucessão

Parlamentares e lideranças que integram a cúpula do PP na Bahia começaram a desembarcar ontem em Brasília para uma série de reuniões voltadas a discutir o destino do partido na sucessão estadual, a reboque das seguidas reviravoltas na chapa majoritária da base aliada ao Palácio de Ondina. A agenda de encontros está mantida sob sigilo máximo pelos pepistas, mas a Satélite apurou que um deles será com o ministro da Casa Civil, o piauiense Ciro Nogueira. Apesar de licenciado da presidência nacional da sigla, Nogueira tem poder absoluto sobre decisões envolvendo acordos do PP para as eleições nos estados.

Estouro de boiada

A movimentação ocorre um dia após o mal-estar gerado pela entrevista do senador Jaques Wagner (PT) à Rádio Metrópole, na qual ele anunciou que o governador Rui Costa desistiu de renunciar para disputar o Senado e, consequentemente, de entregar o cargo ao vice, João Leão (PP). O que elevou a pressão interna para que o partido deixe o bloco do PT e apoie a candidatura do ex-prefeito ACM Neto (União Brasil) ao governo.

Pano de fundo

Entre cardeais da base, é quase unânime a avaliação de que a nova mudança na chapa governista praticamente jogou João Leão e grande parte do PP no colo da oposição, embora estejam em curso costuras para reverter a tendência. Entre elas, uma conversa do ex-presidente Lula com as principais peças no tabuleiro do PT, prevista para amanhã ou depois. No momento, a ordem na bancada baiana do PP na Câmara é silêncio. "Por ora, nada a declarar. Acredito que (o cenário estará claro) antes do prazo dado pelo governador, dia 13 (data que Rui fixou como limite para definifr a chapa)", disse o deputado federal Cláudio Cajado, um dos mais influentes nomes do partido na Bahia.

Ilusionismo político

Mesmo com os desgastes causados pelos recentes desacertos na composição do palanque da base, é crescente a percepção nos dois lados do front que a bagunça no xadrez governista pode não passar de jogo de cena para camuflar a real estratégia do PT. A hipótese ganha força até no núcleo de confiança de Wagner e Rui, para quem os últimos episódios, pelo nível de erros cometidos só por políticos inexperientes, não fazem qualquer sentido, além de cortina de fumaça para esconder cartas.

Chega mais!

PV e Avante escancararam as portas a parlamentares de outras legendas e candidatos de olho em aumentar a chance de entrar no Congresso ou na Assembleia Legislativa. PV negocia com o deputado federal Bacelar (Podemos) e com o ex-secretário de Saúde do Estado Fábio Vilas-Boas, que está no páreo da Câmara. Avante, com o deputado federal Paulo Magalhães (PSD). Já o ex-deputado Marcos Medrado (PP), que vai concorrer a estadual, recebeu oferta de ambos.

Pé de guerra

O governo do estado deve publicar hoje o edital de concessão da Ceasa à iniciativa privada, processo que provocou tensão em centenas de permissionários e trabalhadores informais abrigados na maior central de abastecimento da RMS. A previsão é de gritaria, confusão e protesto.