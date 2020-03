Curitiba Folia adia realização para setembro

Harmonia do Samba continua na grade do Curitiba Folia, mas evento foi transferido para setembro (foto/Betto Jr.)

O grupo All resolveu adiar para o dia 26 de setembro a realização do Curitiba Folia, primeiro micareta na capital do Paraná, que estava marcada para acontecer dia 04 de abril, na Pedreira Paulo Leminski. Segundo os organizadores do grupo, o mesmo que organiza o Folianópolis, tudo foi feito seguindo orientação do governo do estado do Paraná, que determinou o adiamento em função da pandemia do novo coronavírus. As atrações continum confirmadas: Harmonia do Samba do cantor Xanddy, Banda EVA de Felipe Pezzoni, Tom Kray e a banda Psirico, de Márcio Victor.

Pedro Pondé grava novo álbum

O cantor e compositor Pedro Pondé está gravando seu novo trabalho. Serão 11 músicas, algumas em parceria com Lahiri Galvão e Peu Tanajura, como Pra se Lembrar e Felicidade Sim. Em conversa com o Blog do Marrom, ele disse que está muito satisfeito com o resultado: “O repertório tem xote, samba, cumbia, entre outros ritmos”, contou. Pedro reuniu um time de feras para acompanhá-lo: Ângelo Canja (guitarra e violões); Ricardo Flocos (bateria); André T (produção musical e teclados); AlanDugrave (baixo); Matias da Sonora Amaralina (trombone); Ito Bispo (sax); João Teoria dos Skanibais (trompete) e Gel Barbosa (acordeon).

Kiko Salli volta para a Banda Colher de Pau

Em ritmo de comemoração, a banda Colher de Pau festeja em 2020 seus 25 anos. E a grande novidade é a volta do cantor Kiko Salli, que retorna à banda após 17 anos. Kiko liderou a Colher no início dos anos 2000 e foi responsável por emplacar grandes sucessos da época, que são cantados até hoje como Amore Mio, Natali, Flor de Avelã, Casadas, entre outros. Para Kiko é só alegria: “Ainda não posso falar muita coisa, mas o que posso adiantar é que estou muito feliz! Esse namoro é antigo”

TUM-TUM-TUM*

1 Antes que me Esqueçam, meu Nome é Edy Star é o título do filme que será exibido neste sábado, às 18h45, pelo canal por assinatura Music Box Brazil. O cantor, ator, dançarino e pintor baiano Edy Star é o único remanescente da Grã-Ordem Kavernista, banda em que atuou com Raul Seixas, Mirian Batucada e Sérgio Sampaio, no início dos anos 1970. O filme é uma realização da Têm Dendê Produções, tem direção geral de Fernando Moraes e direção musical de Zeca Baleiro.

2 A podutora baiana NovoPalco, que administra a carreira do cantor Thiago Arancam, em função da pandemia do voronavírus adiou os shows da nova turnê Magico Amore, que seriam realizados em São Paulo, Rio de Janeiro e Natal. “Entendemos que essa é a melhor maneira de garantir a saúde do público, do artista e de toda a equipe”, diz o comunicado.

3 Os organizadores do Fortal, o micareta da cidade de Fortaleza, confirmram que o evento deverá acontecer de 23 a 26 de julho na cidade Fortal. Em comunicado oficial, eles informaram: “Continuaremos a seguir todas as informações sobre esta pandemia e atuaremos de acordo com as recomendações das autoridades”.