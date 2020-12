Curso de práticas de produção de texto é ofertado para educadores

A formação gratuita de Práticas de Produção de Texto, uma iniciativa da Secretaria de Alfabetização (Sealf) do Ministério da Educação (MEC) em parceria com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), está com inscrições abertas para educadores do 2º ao 5º ano do ensino fundamental. As aulas são on-line e as inscrições podem ser feitas no site do curso, dentro da plataforma Avamec, do MEC.

A capacitação receberá interessados de maneira contínua. A iniciativa faz parte do programa Tempo de Aprender, da Secretaria de Alfabetização, e está no âmbito da Política Nacional de Alfabetização (PNA) que inclui a produção de escrita como um dos seis componentes essenciais da alfabetização.

Seus organizadores planejam distribuir os participantes em turmas de cinco mil alunos. Com 120 horas de duração e dividida em 12 módulos, a formação aborda tópicos como comunicação e atuação, interpretação de fatos: causa e efeito, assunto e conclusão e manipulação de notícias.

As atividades propostas abarcam o emprego correto da pontuação, conjugação de verbos, concordância, regência, conjunções e locuções, entre outras regras de gramática fundamentais para a compreensão, interpretação e redação. Além disso, procura despertar a criatividade e a expressividade, contribuindo para uma melhora da produção textual do estudante.

* Com informações do MEC

Fonte: Agência Educa Mais Brasil