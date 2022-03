Curso de roteiro da Netflix e Suburbanos tem inscrições gratuitas para populações vulneráveis

Sabe como aquelas comédias que você assiste e se acaba de rir são escritas? Pois é, quase nunca é só improviso. Há muito planejamento por trás. Pensando nisso, estão abertas as inscrições para curso de roteiro para comédia do Clube do Pensamento, plataforma de ensino que tem como objetivo possibilitar o primeiro acesso de um saber técnico e artístico para integração de minorias no mercado do audiovisual brasileiro.

Gratuita e virtual, a iniciativa é focada em capacitar profissionais de baixa renda negros, terceira idade, pessoas com deficiência e LGBTQIA+ de qualquer região do Brasil.

A ação é realizada pela produtora Os Suburbanos e contando agora com a parceria e o apoio da Netflix para expandir a iniciativa, as aulas do Clube do Pensamento serão ministradas pelo ator Rodrigo Sant’Anna e o roteirista Junior Figueiredo.

“Minha motivação para criar o Clube do Pensamento está diretamente ligada à minha própria história de vida. Vim de uma realidade onde trabalhar com arte era uma abstração. A meritocracia ostenta uma fama traiçoeira. A ideia de que se pode chegar ao topo com talento e perseverança legitima as desigualdades, nos fazendo crer que a culpa é sempre nossa, que não tentei o suficiente, não fiz por onde, não sou de fato bom no que faço” analisa Junior Figueiredo, que saiu do interior da Bahia em direção a São Paulo acreditando no potencial das histórias que tinha para contar.

Foi observando o atual cenário do mercado de trabalho que Junior, hoje um profissional reconhecido na indústria do audiovisual no Brasil, percebeu a necessidade urgente de uma mudança. O projeto visa construir uma indústria audiovisual mais inclusiva, ao mesmo tempo em que oferece capacitação técnica para que novos artistas contem suas próprias histórias.

A situação para os grupos abarcados pelo projeto, que possuem poucas oportunidades, direitos, visibilidade e quase nenhum privilégio, é muito mais complexa quando não se tem qualquer conhecimento técnico sobre determinado assunto. Por isso, o objetivo desta edição é formar talentos que desejam começar suas carreiras de roteiristas em salas de comédia, sendo um primeiro passo para formar assistentes de roteiros.

A nova edição do programa dá um grande salto com a parceria e o apoio da Netflix, oferecendo infraestrutura e suporte para que novas vozes e talentos sejam descobertos pelo Clube do Pensamento.

“Este projeto é uma maneira de tornar o mercado mais plural. Se temos mais pretos contando histórias, mais histórias de pretos serão produzidas, e o mesmo se dá para todos os outros grupos historicamente excluídos. Já passou da hora de dar espaço para que esses grupos contarem suas histórias. Eu, que sou preto, gay e favelado, sou a exceção. Mas, com o Clube do Pensamento, quero que essas histórias e vozes se tornem regra”, finaliza Rodrigo Sant’Anna, que além de mentor, também ministrará aulas no Clube do Pensamento.

Os interessados podem se inscrever pelo site do Clube do Pensamento no link www.clubedopensamento.com.br até o dia 27 de março de 2022. As aulas estão previstas para acontecer entre os meses de abril e junho.