Curso gratuito em educação financeira para mulheres abre inscrições

Estão abertas as inscrições para o curso online e gratuito "Educação Financeira para Mulheres Empreendedoras". O público prioritário são mulheres empreendedoras, ou que trabalham por conta própria e também aquelas estão precisando de ajuda para organizar as finanças do seu negócio.

São 4 horas de videoaulas interativas e as participantes ainda poderão ter acesso a conteúdos exclusivos sobre marketing digital e um passo a passo sobre como organizar seu negócio, além de passarem a integrar uma rede de mulheres empreendedoras de todo o país. O curso pode ser realizado em qualquer hora do dia.

As inscrições podem ser feitas online (clique aqui). O curso é uma iniciativa do Facebook por meio de seu programa #ElaFazHistória, e tem parceria com a Aliança Empreendedora e o Tamo Junto.

Apoiam essa ação enquanto aliadas da Aliança Empreendedora as organizações sociais Commbne (Comunicação baseada em inovação, raça e etnia), Diáspora Black, Impact Hub Manaus e Pretitudes.