Cursos online gratuitos, séries e mais opções para o lazer dentro de casa

Os cuidados necessários para prevenir a expansão do coronavírus no mundo incluem ficar o máximo possível dentro de casa. Com isso, não somente os momentos de trabalho, mas também os de lazer estão agora mais concentrados nas residências. Maratonar aquela série bacana é uma das saídas mais costumeiras nesses momentos. Mas, que tal pensar além?

Na lista abaixo pontuei algumas opções para fugir dos clichês e preencher o tempo caseiro nas horas mais vagas. Estão no compilado indicações de aplicativos, canais de YouTube, sites com cursos totalmente gratuitos e até mais algumas listagens com filmes, séries e livros nada óbvios. Vem tirar o tédio:

1. USE APLICATIVOS GRATUITOS COM JOGOS PARA TESTAR OU AMPLIAR CONHECIMENTOS GERAIS

QUIZ UP: Capitais do mundo, filmes, séries, variedades, ciência, política brasileira, geografia, história, arte, jogos, negócios, literatura, estilo de vida, música, esporte, TV, educação, natureza, religião, ficção científica, comida. O QuizUP, com certeza, é um dos aplicativos de perguntas e respostas com o maior número de temas. Dá para jogar com os amigos ou 'batalhar' com outros usuários. Está disponível para iOS e Android.

PERGUNTADOS: Semelhante ao QuizUP (indicado acima), o jogo Perguntados é um aplicativo de perguntas e respostas que foca nos conhecimentos gerais, dando suportes para testar os saberes dos usuários e acrescentá-los simultaneamente. A diferença do aplicativo está nas categorias, que são mais focadas em áreas específicas do conhecimento, como Ciência (que mescla matemática, física, biologia e outros), Esportes, Artes, Geografia, História e Entretenimento. Também é uma ótima pedida para jogar com amigos ou sozinho. Está disponível para iOS e Android.

WORDS OF WONDERS: O aplicativo Words Of Wonders (WOW) funciona como um caça-palavras, porém as únicas dicas deixadas são as letras disponíveis a cada partida. Ele testa seu vocabulário ao mesmo tempo em que permite a diversão de um jogo com diversos níveis. Está disponível para iOS e Android.

MINDGAME: Feito para ser atrativo quando o assunto é ginástica cerebral, o aplicativo testa habilidades de memória, com desafios que colocam em prática o raciocínio lógico, velocidade e precisão. São exercícios que exigem atenção e, por isso, são eficazes para o treinamento mental. Está disponível para iOS e Android.

LUMOSITY: Assim como o Mindgame, no Lumosity cientistas e designers trabalham para criar jogos que trabalhem suas habilidades mentais. Depois de um teste, o usuário começa com três games. Após, todos os dias cinco jogos são disponibilizados para treinar habilidades cognitivas. Está disponível para iOs e Android.

2. EXPERIMENTE E FAÇA FOTOS DENTRO DE CASA (CONFIRA DICAS)

Enquanto experimenta novas combinações de roupas, faz testes com tutoriais de maquiagens ou curte outras experiências, que tal aproveitar para fazer fotos diferentes dentro de casa? Dá para brincar com objetos e diversos outros detalhes para criar imagens poéticas e inspiradoras. Confira aqui uma lista com dicas para fazer suas fotos com diversos temas e sem precisar sair de casa.

3. FAÇA UM DIA DE SPA COM O QUE TEM EM CASA (CONFIRA DICAS)

Que tal aproveitar coisas como o açúcar que tem em casa para fazer uma máscara facial e natural? Existem diversos tutoriais confiáveis na internet sobre como aproveitar produtos que já tem em casa para criar um spa e cuidar da beleza. Confira clicando aqui diversos alertas, blogs e canais de YouTube confiáveis para seguir as dicas.

4. RELEMBRE DE BRINCADEIRAS ANTIGAS E EXPERIMENTE NOVAS RECEITAS

Stop, UNO, Buraco... existem diversos jogos que não precisam de muita coisa para acontecer (muitas vezes um pedaço de papel já basta). Que tal deixar um pouco o celular de lado e reunir quem mora com você para uma intereção à moda antiga?

Outra coisa bacana para fazer é testar receitas diferentes. São vários os canais de YouTube ensinando a fazer aquela comidinha fora do clichê ou até mais saudável. Confira algumas sobremesas menos caloricas e canais de YouTube que ensinam essas e outras receitas saudáveis: clique aqui.

5. ASSISTA A SÉRIES E FILMES OU LEIA LIVROS FORA DO ÓBVIO

Aqui na coluna temos diversas indicações de filmes, livros e séries para você aproveitar. Que tal mergulhar em alguma delas?

Confira um compilado com algumas das nossas principais listas clicando aqui. Além dos conteúdos da coluna, o @nao.obvio também está sempre recheado de dicas de filmes, séries e mais. Uma das últimas listas por lá foi a de minisséries eletrizantes e originais da Netflix.

Confira também os conteúdos do meu Instagram. No IGTV sempre temos dicas de filmes, séries e livros, além de entrevistas especiais. Hoje mesmo, teremos um vídeo com 10 séries já finalizadas que valem a pena do início até o desfecho, sem decepções. Muitas estão na Netflix. Corre lá!

6. CURSOS ONLINE GRATUITOS (SITES E APLICATIVOS)

Aproveite e confira, antes de conhecer os cursos online, as listas daqui da coluna com 5 canais de YouTube para organizar a casa e o dia a dia e com 5 dicas para trabalhar ou estudar em home office.

CURSOS ONLINE EDUCAÇÃO: Reconhecida nacionalmente pelo seu ensino de qualidade, a PUC (Pontifícia Universidade Católica) criou uma plataforma de cursos online e totalmente gratuitos. No portal é possível aprender por áudios, vídeos, softwere, museu virtual e sala de leitura. Todos os cursos contam com avaliações.

As opções são bem variadas e vão desde o Marketing Digital e Espanhol Básico até Decoração de Interiores e Cuidador de Idosos. É possível selecionar uma área dentro do site para encontrar melhor os cursos (Administração, Saúde, Informática e Idiomas são algumas delas).

O portal tem até um blog, que é mais descontraído e é repleto de 'tutoriais mais rápidos', como é o caso das diversas receitas gastronômicas inclusas.

➨ Emite certificados para os cursos gratuitos.

➨ Com vídeos e mais.

➨ Acesse o site.

PRIMECURSOS: O projeto, disponibilizado em site e aplicativo, trabalha com ensino a distância e tem milhões de alunos no Brasil e no exterior. São mais de 300 cursos gratuitos e é possível optar por diversas áreas do conhecimento, como Comércio, Direito, SEO, Saúde, Comunicação, Administração, Música e outros.

O PrimeCursos, porém, não custuma disponibilizar vídeos. Ele é mais baseado em conteúdos por escrito e avaliações que ajudam a testar o conhecimento. É ideal para quem busca horas extra-curriculares para universidades, progressão funcional, capacitação profissional e mais.

➨ Emite certificados para os cursos gratuitos.

➨ Sem vídeos, apenas leitura.

➨ Acesse o site. Aplicativo disponível para Android.

O CURSOS ONLINE EDUCA é semelhante ao Prime. Nele, para emissão do certificado (opcional) é cobrado uma taxa administrativa no valor de R$ 49,90. Para alguns cursos, porém, o certificado é gratuito.

LEARNCAFE: O Learncafe oferece mais de 2.232 cursos online grátis. Roteiro para Cinema e TV, Gestão de Marketing e muitos outros estão disponíveis. O certificado pode ser adquirido através de pagamento no final do curso.

No Learn é possível não somente aprender, mas também ensinar. Basta criar na aba 'Quero Ensinar' para entender como funciona o cadastro. O site também traz uma aba com plataforma para impulsionar pessoas com negócios/lojas virtuais.

➨ Emite certificados mediante um pagamento ao final do curso gratuito (é opcional).

➨ Com vídeos.

➨ Acesse o site. Aplicativo disponível para Android.

COURSERA: O Coursera disponibiliza aulas e palestras on-demand, em vídeos, dos principais instrutores em Yale, Universidade da Pensilvânia, Google, IBM e muito mais. É possível escolher entre centenas de cursos gratuitos ou receber um diploma ou certificado através de pagamento. É possível aplicar o que aprendeu com testes autorritmados e projetos práticos. Receba feedback de aprendizes do mundo todo.

➨ Só emite certificados para os cursos pagos.

➨ Com vídeos.

➨ Acesse o site.

USP E-AULAS: O e-Aulas é um serviço da USP (Universidade de São Paulo). O projeto é aberto a todos, ou seja, você não precisa fazer parte da comunidade USP para ter acesso aos vídeos e demais conteúdos oferecidos.

Caso você seja aluno ou funcionário basta informar seu número USP e senha para entrar no sistema. Usuários externos devem se cadastrar para ter à sua disposição determinadas facilidades, como a organização de playlists e ferramentas para anotação. Tudo é feito gratuitamente.

O e-Aulas disponibiliza aulas e conteúdos sobre as mais diversas áreas do conhecimento, mas não emite comprovantes de participação, certificados ou diplomas, e nem oferece tutoria sobre os conteúdos didáticos disponibilizados.

➨ Não emite certificados.

➨ Com vídeos.

➨ Acesse o site.

EDUK: São mais de 1.600 cursos e tutoriais com aulas práticas e materiais complementares para download, além de certificados reconhecidos em todo país. Cursos de Gastronomia, Confeitaria, Artesanato, Fotografia, Beleza, Moda e Negócios são somente algumas das possibilidades.

Como o aplicativo é brasileiro, os profissionais de ensino também falam a língua brasileira e não transmitem dificuldades para quem não tem conhecimento de outros idiomas.

O aplicativo transmite reprises gratuitas para todos os usuários de segunda a sexta-feira, a partir das 14h. Também existem as transmissões exclusivas para os assinantes, que acontecem nos mesmos horários. É possível experimentar o conteúdo dos assinantes por sete dias gratuitamente.

➨ Só emite certificados para os cursos pagos (assinantes).

➨ Com vídeos.

➨ Acesse o site. O aplicativo está disponível para iOS e Android.

UDEMY: A Udemy, conhecida como “o Uber do ensino”, tem como diferencial ser uma plataforma global de aulas online, com vídeos em diversas línguas e com profissionais de diferentes cantos do mundo. A marca é sediada em São Francisco, na Califória (EUA) e traz mais de 80 mil cursos por preços baixíssimos. Acontecem muitas promoções e alguns dos pacotes completos chegam a custar apenas R$ 20.

Com conteúdo que pode ser acessado pelo computador/laptop, dispositivos móveis e agora também na TV, a Udemy já oferece mais de 600 cursos em português, exclusivamente desenvolvidos para o Brasil. As áreas de ensino são diversas e curiosas. O app disponibiliza mais de 2.000 temas, como, por exemplo: Produção para Cinema Independente, Apresentações de Impacto, TI e Desenvolvimento Pessoal.

É possível baixar os cursos para assistir offline e fazer perguntas aos outros alunos e instrutores. Também é possível personalizar a experiência de aprendizado com controles de velocidade e legendas.

➨ Emite certificados para os cursos em promoção.

➨ Com vídeos.

➨ Acesse o site. O aplicativo está disponível para iOS e Android.