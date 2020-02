Curte blocos afro? Veja onde tem desfile no Carnaval de Salvador

Valorização do negro e luta contra o racismo. Passos de dança e fantasias multicoloridas. Danças e batuques de tambores. Esses e outros elementos que compõem os blocos afro fazem a alegria de milhares de pessoas nas ruas de Salvador.

Neste sábado (22), às 20h, tem a Saída do Ilê Aiyê, nas imediações da casa de Mãe Hilda Jitolu (1923-2009), no Curuzu. Este ano, o bloco vem com o tema Botswana: Uma História de Êxito no Mundo.

No circuito Osmar (Campo Grande), a partir das 19h, o bloco afro Malê Debalê leva às ruas, neste sábado, o tema Refavelando: Malê retorna à África com Gilberto Gil. No mesmo dia, o Muzenza reafirma a importância do reggae em sua trajetória com o tema Tributo a Bob Marley e o Bonkoma chega à Avenida representando a tradição e os ensinamentos da nação Angola, através do Terreiro São Jorge Filhos da Gomeia.

Confira a programação dos blocos afro no Carnaval 2020:

Cortejo Afro: domingo, às 20h30, na Barra. Segunda volta para a Barra, às 21h30.

Bankoma: sábado, às 20h15, no Campo Grande. Na segunda, o bloco desfila no centro de Lauro de Freitas

Filhos de Gandhy: sábado, às 19h15, no Pelourinho. Segunda, às 17h30, na Barra.

Ilê Aiyê: sábado no Curuzu, às 20h, e no Campo Grande - 2h da madrugada de domingo; segunda-feira, às 18h, e terça-feira, às 19h30. Ambas apresentações no Campo Grande.

Malê Debalê: sábado, às 19h15, no Campo Grande. Na segunda, o bloco estará na Barra às 22h45. Na terça, o Malê se apresenta no Pelourinho, 20h45.

Muzenza: sábado, às 19h45, no Campo Grande. Na segunda, estará na Barra às 21h30 e na terça volta ao Campo Grande, às 17h45.

Olodum – sábado, às 15h30, na Barra, e na terça-feira, no Campo Grande, às 14h.

