Curte um textão? Veja como redes sociais podem te ajudar na redação do Enem

Seja para homenagear uma pessoa querida, falar sobre uma experiência pessoal ou refletir as questões da sociedade, se tem uma coisa que muita gente ama é fazer um "textão" nas redes sociais. O hábito é tão comum que virou motivo de piada antes da postagem: "se liga que lá vem textão", escreve quem vai postar o relato, como alerta aos desavisados. Agora, o que poucos sabem é que os "textões", além de uma forma de expressão, podem também se tornar um bom exercício na preparação para a prova de Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), afirmam professores da disciplina.

De acordo com eles, a prática de subir textão nas redes é interessante por treinar aspectos importantes para se ter sucesso no exame. Mário Jorge, professor de Língua Portuguesa e redação do Instituto Federal Baiano (IF Baiano), explica que o textão é mais uma oportunidade para o jovem exercitar sua expressão e apresentar uma argumentação. “Ele pode materializar as suas ideias e organizar o que ele pensa de maneira escrita. É fundamental que você utilize todas as oportunidades para escrever e apresentar seu pensamento. Debate, publicação em jornal de escola, textão nas redes, tudo é oportunidade para treinar", afirma o professor.

Tanto Mário como outros professores afirmam que o textão não é, no entanto, um modo principal de preparação para o exame e sim um recurso paralelo. Para Solange Santana, professora de Língua Portuguesa e Literatura do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFBA), guardadas as devidas proporções, dá para ver essa atividade nas redes como um treino.

"Eu até paro para ver o textão dos meus alunos porque eles defendem uma tese, fazem uso de estratégias argumentativas e trazem exemplos concretos, dados. Então, eu gosto da ideia, é interessante para o desenvolvimento deles se colocarem nessas situações de produção textual. Vejo como um exercício bem importante no processo", afirma a professora.

Neldo Menezes, professor de Redação dos cursos de pré-vestibular Análise e Único, acrescenta que, mesmo que sejam muitas vezes criticados, os textões podem ajudar na preparação de alguém que precisa pôr em prática a argumentação.

"Por mais que o termo textão assuma um caráter menor e que alguns enxergam como chato, existe um processo de elaboração porque todo mundo que escreve quer ser lido e compreendido. E o processo de organização de ideias para comunicar é válido. O que muda é o suporte, onde está sendo colocado, mas é um exercício sim", comenta.

Ana Júlia nunca relacionou o "textão" com o desenvolvimento de sua capacidade argumentativa (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Mais pesquisa para escrever

Outro aspecto que os educadores apontam é que para fazer um textão, os estudantes pesquisam, o que é fundamental para o repertório e é competência cobrada na prova, lembra Léo Mendes, professor de Redação do Colégio Salesiano. "Realmente, só o fato de estar pensando, escrevendo e pesquisando, já é muito bom. É proveitoso porque é uma coisa que chamamos de pré-texto porque você precisa ter subsídios para escrever. Então, de fato, sob essa perspectiva, a prática do textão é bacana", diz.

Muitos estudantes até têm o textão como prática em postagens ou mensagens privadas trocadas com amigos, mas nunca enxergaram nele uma forma de se preparar para o Enem. Gabriela da Silva, 17 anos, por exemplo, nem imaginava o benefício pedagógico daquele desabafo online: “Não passava pela minha cabeça que os textões que eu fazia no Instagram ou até mesmo no Twitter me ajudariam a desenvolver minha escrita. Mas, esse ano, percebi que essa prática, além de me ajudar a praticar, me deixa atualizada dos temas que estão em alta. É como se o tempo que passo nas redes sociais que antes me prejudicava, agora estivesse sendo usado ao meu favor”, afirma a garota, que quer cursar Direito.

Ana Júlia Coelho, 16, que ainda está decidindo qual faculdade fazer, vai pelo mesmo caminho. "Eu nunca relacionei muito textão com o Enem. Para mim, fazer isso em post ou discussões com meus amigos era mais uma preparação para a vida do que para o exame, mas vejo que é uma consequência. No Enem, a gente precisa expor o nosso ponto de vista de forma coerente. Na Internet, você precisa fazer justamente isso para não ser mal interpretado. Então, acredito que tem essa ligação que permite que a gente aproveite coisas do textão para o que vamos produzir no exame”, afirma.

A ideia de desenvolver textos argumentativos nas redes sociais também anima Kamila Salloum, 17, que ficou ainda mais feliz em saber que professores reconhecem o valor da prática. “Eu gosto muito de ver como a didática dos professores tem mudado em relação a redação. Meu professor, por exemplo, ajuda muito nesse aspecto. Ele insiste em mostrar que a redação é prática. Você não precisa ter mil dados estatísticos e argumentos maravilhosos. Você precisa aprender a manipular o conhecimento que você já tem, escrevendo vários textos”, ressalta.

Kamila deve usar o "textão" para melhorar sua organização de ideia em forma escrita (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

Palavras de valor

Até quem não é lá muito fã de escrever textões reconhece que o hábito de participar de discussões é proveitoso. Paulo Ribeiro, 17, que quer cursar física, defende que qualquer tipo de produção textual auxilia a desenvolver o raciocínio no momento da escrita. “Principalmente em uma redação, já que você tem que argumentar e defender uma ideia. Textões podem ser um bom exercício”, acredita.

Quem já tinha a prática, como Kamila, agora se sente ainda mais livre para postar seus textões por uma causa nobre e sabendo que, além de ampliar o repertório, pode melhorar a capacidade de produção textual. “Eu fico animada! Acho que naturalmente consigo melhorar minhas formas de expressão e, consequentemente, minha técnica de escrita quando escrevo mensagens mais longas para outras pessoas. É inclusive motivador saber que isso passa a ser uma forma de treinar para o Enem”.

Gabriela também não titubeia na resposta: “Com certeza, sinto que estou levando os estudos para além daquele padrão de todos os dias e que isso aumenta o repertório que posso utilizar no dia da prova”.

Mário da Mata é professor do IF Baiano (Foto: Reprodução/Acervo Pessoal)

O que não pode faltar em uma boa redação

Um bom repertório, tanto de vocabulário quanto de argumentos, é o que o professor Mário da Mata explica que não pode faltar em uma redação que quer receber nota alta no Enem. Segundo ele, essa é uma das principais ferramentas para o estudante não ficar na mesmice da produção textual.

“As redações estão sendo formuladas de forma muito engessada. A dica que eu acho que é interessante para se diferenciar dos outros é o repertório argumentativo, a capacidade de relacionar suas ideias a fatos históricos, música, arte e movimentos literários, pode ser um grande trunfo", indica.

Agora, para ter a capacidade de adotar as indicações de Mário, o aluno precisa saber o que deve fazer no texto e como chegar ao ponto em que sua ideia faça sentido. Como faz isso? Léo Mendes diz que é com planejamento.

"Em primeiro lugar, é fundamental planejar o texto no rascunho e deixar bem claro seu ponto de vista. A prova da redação é um texto argumentativo em que o estudante precisa se posicionar e, se não faz, acaba quebrando as pernas aí, quando cai em armadilhas como mostrar causa e consequência [na redação]", alerta o professor.

Já Solange Santana, ao comentar o que não pode faltar na prova de redação, destaca a necessidade de prezar pela coesão. "O que não pode faltar é o repertório sociocultural que extrapole os textos motivadores e o estabelecimento de uma coesão inter e intra-parágrafo porque percebo que os estudantes conseguem estabelecer isso dentro dos parágrafos, mas, por vezes, acabam falhando quando é de um para ou outro", salienta

*Com a orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro