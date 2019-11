Dá para viver sem cartão? Veja dicas para pagar as contas à vista

Dá para só viver de cartão de débito? Como me organizar para pagar todas as minhas contas à vista, Edísio? Manuela Pereira

Olá Manuela. É muito comum ouvirmos que o Cartão de Crédito é o grande vilão das finanças pessoais, sendo o responsável pelo grande número de endividados que existem na economia. Essa premissa se dá pelo fato de ser o Cartão de Crédito um meio de pagamento que tem uma das maiores taxas de juros moratórios do País, para os casos em que o consumidor não pague a fatura na data de vencimento. Além disso, comprar com o cartão de crédito é muito prático e fácil e acaba por nos dar a falsa sensação de que iremos comprar, mas não iremos pagar. Perceba que o cartão de crédito só irá à loja se levado por nós, ele não vai sozinho, portanto, somos os únicos responsáveis por esse processo quando ele acontece, então o vilão da história somos nós mesmo. O cartão pode ser um grande aliado se utilizado corretamente, não podemos ter em mente que o cartão é uma extensão da nossa renda, mas sim, um meio de pagamento onde podemos controlar nossos gastos e saber onde fizemos cada compra. Passar a utilizar o cartão de débito como meio de pagamento, não tem nada de errado, é inclusive uma forma de começar a se organizar financeiramente, mas é preciso tomar alguns cuidados. Se sua conta tiver limite de cheque especial, observar para não entrar no limite de crédito e pagar juros altos, aí perde a função da mudança que quer fazer. Outra medida importante, é organizar o orçamento para pagar todas as comprar à vista, isso requer muita atenção e disciplina para economizar o suficiente e iniciar esse novo ciclo. É natural que demore um pouco, não dá para mudar tudo radicalmente se não tiver alguma reserva financeira, mas é plenamente possível e vai lhe ajudar a ter mais educação financeira e no futuro, poder utilizar o cartão de crédito e débito de forma natural sem se descontrolar financeiramente.





Com a Reforma da Previdência, quanto eu preciso guardar todo mês para ter uma aposentadoria tranquila? André Luiz

Olá André. A Reforma da Previdência, de fato, trará muitas mudanças para o trabalhador brasileiro o que enseja a necessidade de planejamentos mais assertivos para que não se tenha uma aposentadoria com grandes restrições. A sua pergunta é uma das mais importantes no que tange ao Planejamento Financeiro e que, na minha opinião, todos os brasileiros deveriam saber a resposta, ainda que, não seja tão simples responder a essa pergunta considerando a quantidade de variáveis que envolvem a construção da resposta. O que você quer saber, na prática, é qual o seu número da aposentadoria, quanto precisará ter de renda ao se aposentar, e como acumular esse valor. Porque eu disse que não é uma resposta tão simples, porque precisaria ter acesso a algumas variáveis de vida, como a idade, renda mensal atual e a renda desejada na aposentadoria, capacidade de poupança atual, projetos de vida, enfim, informações necessárias para montar um plano de longo prazo. Mas vou tentar responder sua pergunta de forma genérica, dando uma visão geral do que deve ser feito para se construir a independência financeira. Quanto mais cedo iniciar o plano alternativo de aposentadoria, menor será o recurso necessário para os aportes mensais, se considerarmos por exemplo, um jovem de 25 anos alcançará seu primeiro milhão guardando R$178,49 por mês, aproximadamente. Já um profissional de 35 anos, precisar guardar por mês R$ 481,60 para alcançar o mesmo milhão aos 65 anos. Esses números são apenas para ilustrar que, quanto mais cedo começar, maior será o patrimônio acumulado e menor o esforço mensal, e é exatamente esse patrimônio que servirá de base para sua independência financeira. O ideal é que, ao definir qual a sua renda desejada na aposentadoria, inicie um plano alternativo de investimento, que aos 65 anos de idade, tenha acumulado o suficiente para extrair a renda complementar que precisa. É um processo muito delicado, que precisa de muito foco e disciplina, mas é o melhor caminho para uma vida próspera.





