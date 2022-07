Da quadra para o campo: Novo contratado do Vitória, Honório começou no futsal

Os primeiros aprendizados dele com a bola não foram no gramado, mas sim na quadra. Novo contratado do Vitória, Gabriel Honório começou no futsal e ainda conserva algumas características da modalidade.

"A tomada de decisão em espaço reduzido. Toda a minha vida trabalhei isso no futsal. A gente tem que aprender a jogar em espaço curto e pensar o mais rápido possível. Isso ajuda bastante dentro do campo. São espaços um pouco maiores. Este é o principal ponto", contou o meia de 25 anos, apresentado oficialmente na tarde desta terça-feira (5).

A mudança de piso aconteceu há quatro anos. "Migrei para o futebol de campo com 21 anos, em 2018. Comecei no time da minha cidade, Rio Branco, Paranaguá. Joguei no Paranaense. Saí do Paranaense, fui para o CSA. Do CSA, fui para o Criciúma. Depois, fui para o Luverdense. Sofri com algumas lesões no joelho. Fui para Portugal. Joguei o último estadual pelo São Joseense e estava no Londrina, na Série B".

Antes de chegar à Toca do Leão, Gabriel Honório havia disputado 13 jogos nesta temporada, mas apenas um deles com a camisa do Londrina, último clube que defendeu. Foi em 10 de abril, quando entrou no decorrer do triunfo por 2x0 contra o Náutico, na Série B do Brasileiro.

Contratado na semana passada, Gabriel Honório já estreou com a camisa do Vitória, só que pelo no Campeonato de Aspirantes. Ele marcou o gol do triunfo por 1x0 contra o Paraná, no primeiro jogo do time no torneio, domingo (3) passado, no Barradão.

"Dá confiança. É bom chegar, vestir a camisa, sentir o peso da camisa, que é tão grande. Graças a Deus, comecei com o pé direito, com gol. Agora é dar sequência no trabalho".

Um dia antes, no sábado (2), Gabriel Honório havia ficado no banco de reservas no triunfo por 2x0 contra o Figueirense, no Barradão, pela Série C do Brasileiro. Apesar de não ter sido chamado por João Burse para entrar em campo, ele comemorou o resultado conquistado no primeiro jogo para o qual foi relacionado.

"Quem está aqui dentro tem que acreditar. Como eu, que cheguei agora, a gente acredita. Ainda mais com a estreia, apesar de não ter entrado na partida. Uma grande vitória dentro de casa. Agora temos um jogo muito difícil e crucial para o Vitória, que é esse jogo fora de casa. Precisamos pontuar. Com certeza, ainda acreditamos nessa classificação", projetou o meia.

Gabriel Honório é opção para o jogo contra o São José-RS, domingo (10), às 17h, no estádio Francisco Novelleto, em Porto Alegre, pela 14ª rodada da Série C. Em 13º lugar, o Vitória soma 15 pontos, três a mais que o Ferroviário, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, na 17ª posição.

"Eu venho para trabalhar bastante, com o intuito de ajudar a equipe nos seus objetivos. Então, pode contar com o Gabriel bastante trabalhador e bastante motivado para ajudar o Vitória", prometeu.