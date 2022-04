Da UTI, repórter da Globo se pronuncia, pela primeira vez, após facadas: 'confiante'

O jornalista Gabriel Luiz, de 29 anos, utilizou as redes sociais para se pronunciar, pela primeira vez, após ter sido vítima de esfaqueamento. Repórter e editor da TV Globo está internado no Hospital Brasília, no Distrito Federal, e precisou voltar para a UTI nesta sexta (29).

Gabriel agradeceu o apoio das pessoas, e afirmou que vive entre dias de batalha e de descanso. Ele foi esfaqueado por dois jovens no dia 14 de abril, próximo de sua casa, em Brasília. O crime foi considerado o de latrocínio pela Polícia.

“Cada dia no hospital tem sido um desafio diferente. Há dias de batalha e de descanso. Estou confiante de que a minha saída tá agora bem mais perto do que longe”, afirmou.

Os dias difíceis são o motivo de Gabriel ter voltado para a unidade de terapia intensiva, com picos fortes de febre e calafrio. Ele explicou a situação.

“É o corpo reagindo! E pra ser acompanhado mais de perto e mais rápido, a decisão foi a de voltar temporariamente pra UTI. Devo retornar pro quarto normal em breve, mas só quando acharem que tá sob controle”, explicou.

“Queria agradecer o carinho, a torcida e as orações de todo mundo. Vocês não imaginam o tanto que isso faz a diferença! E fico sem palavras com tanto de gente que me quer bem”, afirmou.

Em recuperação da rotina, ele já está andando sozinho, fazendo leituras, e outras atividades. “Cantando, jogando dominó e caprichando nos trocadilhos ruins. E meu foco de hoje é a janta: pizza margherita. Quer coisa melhor? Obrigado a todos. E nos vemos em breve!", comemorou.

A expectativa, segundo a família do jornalista, é que ele receba alta da UTI neste sábado (30).

Crime

Após o ataque, Gabriel ainda conseguiu chegar à portaria do seu prédio para pedir socorro. De acordo com o porteiro, o repórter estava muito ensanguentado, mas conseguiu se manter consciente. Gabriel teria dito : “Me ajuda! Eles vão me matar! Eu vou morrer!”.

Gabriel foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) e levado ao Hospital de Base do DF (HBDF), onde passou por cirurgia. Segundo o Corpo de Bombeiros, o jornalista teve “corte no pescoço, perfuração no abdômen e ferimento na perna esquerda”.

Foram cerca de 10 perfurações, segundo os cirurgiões. Entretanto, o ferimento que mais demandou atenção foi o do abdome, pois houve laceração nos rins e no pâncreas. Por causa disso, Gabriel teve hemorragia e perdeu muito sangue.