Dabove destaca pontos positivos e elogia Rodallega: 'Muito contente'

O Bahia reencontrou o caminho dos triunfos. Após ficar oito jogos sem vencer no Brasileirão, o Esquadrão derrotou o Fortaleza por 4x2, no sábado (4), em Pituaçu, pela 19ª rodada do campeonato. A noite teve show de Hugo Rodallega, que marcou todos os gols do anfitrião - Yago Pikachu e Matheus Vargas descontaram.

Após a partida, o colombiano recebeu elogios do técnico Diego Dabove. Foi a primeira vez que o atacante apareceu como titular do Bahia, ocupando o lugar do suspenso Gilberto. E se tornou o primeiro jogador do Bahia a anotar quatro gols em jogo de Série A.

"Na verdade, estou muito contente com Hugo. Ele é um jogador de enorme hierarquia. É o que queremos dentro do plantel, gerar essa concorrência interna, criar variantes para poder utilizar e, depois, escolher o 11 ideal para o campeonato. Quanto mais jogadores em bom nível, melhor a equipe será", disse Dabove, em entrevista coletiva.

O técnico fez seu segundo jogo no comando do Esquadrão, e conseguiu o primeiro triunfo. Ele falou sobre alguns aspectos que considerou como positivos e negativos da sua equipe na partida. O Bahia chegou a abrir 3x0, mas levou dois gols do Fortaleza e viu o resultado ficar ameaçado. Depois, Rodallega fez mais um e selou o placar.

"De negativo, para destacar, os gols. Cinco, dez minutos onde o Fortaleza fez 3x2. Isso é algo que teremos que melhorar. Manejar melhor a partida, os dois tempos, esses tipos de situação. Isso se melhora com trabalho e concentração. De positivo, a atitude, a entrega, jogar com personalidade e mentalidade positiva. Queremos um Bahia protagonista dentro de campo", afirmou.

Dabove também valorizou a evolução do Bahia, principalmente contra um rival que está no G4. O Fortaleza é o 3º colocado da Série A, com 33 pontos. Já o Esquadrão ocupa a 16ª posição, agora com 21 pontos. Não subiu na tabela, mas abriu três pontos de distância para o 17º, o América-MG, que tem 18.

"Creio que vários fatores foram determinantes. Um, obviamente, foi a efetividade. Fundamental. Convertemos várias situações que tivemos. Importante reconhecer que foi um grande triunfo, uma evolução muito grande, contra um grande rival", comentou.

Durante o duelo, o goleiro Matheus Teixeira levou o terceiro cartão amarelo e estará suspenso na próxima partida, contra o Santos. O jogo está marcado para o próximo sábado (11), às 21h, na Vila Belmiro.

"Sim, tomou o terceiro cartão. Iremos ver na semana com tranquilidade. Como estão trabalhando, como vamos chegar na partida. Estão bem, tanto Claus, quanto Júnior. Danilo nós vamos ver durante a semana", falou Dabove.

Confira outros trechos da entrevista de Dabove

Encontrou o time titular?

Sim. Estamos muito próximo do que queremos. O segundo tempo contra o Fluminense foi muito bom, hoje mostramos coisas boas também. Com tranquilidade, com os pés no chão, humildade. Parabenizo o grupo pela entrega e para a torcida, que mandou energias positivas durante a semana e foi fundamental. Agradeço ao grupo de jogadores e a torcida também.

Como melhorar a defesa?

Trabalhar em vários aspectos. Tem muito trabalho a ser feito. Obviamente, ficamos alegres pelo triunfo, mas sabemos que precisamos fazer uma autocrítica sobre as facetas do jogo e o que precisamos melhorar.