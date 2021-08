Dabove promete Bahia intenso e com personalidade no Brasileirão

A ‘Era Diego Dabove’ começou oficialmente no Bahia. Na tarde desta terça-feira (24), o técnico argentino comandou o primeiro trabalho na Cidade Tricolor. Substituto de Dado Cavalcanti, ele foi devidamente apresentado e falou pela primeira vez como treinador do time baiano.

De acordo com Dabove, do pouco que já conheceu até o momento, o clube tem um elenco qualificado, capaz de voltar a ser competitivo para quebrar o jejum de sete jogos sem triunfos na Série A e subir na tabela de classificação.

"Estou muito contente e sei do compromisso que teremos. Estou com bastante gana. Tive a oportunidade de ver a partida em Porto Alegre. Tenho a consciência que contamos com um bom plantel, que, seguramente, em pouco tempo teremos a oportunidade de estar em um lugar que merecemos. O mais importante da partida, a conclusão mais importante que tivemos, é que temos um plantel para competir muito bem em uma liga tão competitiva", disse ele.

Questionado sobre o estilo de jogo que pretende implantar, o comandante afirmou que uma das suas marcas será a intensidade. O argentino, no entanto, destacou que o trabalho vai demandar um pouco de tempo, já que a nova comissão técnica ainda está conhecendo os atletas.

"Vamos vendo. Tentaremos colocar nossa forma de jogar, com intensidade e compromisso, tanto como mandante como visitante. Sabemos que necessitamos de trabalho, tempo... Estamos trabalhando com a diretoria e o presidente. Colocaremos uma equipe competitiva e com personalidade", continuou ele.

Por sinal, tempo é algo que Dabove não terá tanto assim no Bahia. Em crise, o tricolor precisa reagir de forma rápida para não se complicar ainda mais no Brasileirão. Com 18 pontos, o Esquadrão está na 15ª colocação,apenas dois pontos acima da zona de rebaixamento.

Reforços à caminho?

Ponto de crítica dos tricolores, o elenco do Bahia também foi assunto na apresentação de Dabove. Apesar de elogiar o grupo, o treinador admitiu que vem conversando com a diretoria sobre a chegada de possíveis reforços.

Nesta terça-feira (24), o Bahia anunciou a contratação do volante Luizão, de 23 anos. Formado no São Paulo, ele estava no futebol da Ucrânia e chega ao tricolor por empréstimo até o final de 2022.

"Estamos conversando. Sabemos que é pouco tempo, mas estamos conversando com tranquilidade e buscando a melhor solução", resumiu o treinador, antes de dizer que também pretende trabalhar com a base do clube.

"O jogador jovem hoje me parece fundamental. Eu comecei no Lanús, um clube que se nutre de jogadores juvenis, sei como é importante. O espaço será dado na medida que formos conhecendo. Consolidamos jogadores juvenis na nossa carreira. Faremos isso aqui. Vamos trabalhar de forma profunda pelo melhor do Bahia".

A estreia de Diego Dabove será na próxima segunda-feira (30), às 19h, contra o Fluminense, no Maracanã. Até lá, o argentino terá praticamente uma semana para fazer os primeiros ajustes na nova versão do tricolor.