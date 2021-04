Dado avalia goleada contra o CRB: 'Foi um jogo de imposição'

Dado Cavalcanti não escondeu a satisfação com o que o Bahia produziu diante do CRB neste sábado (17), em Pituaçu. O tricolor goleou a equipe alagoana por 4x0 e se classificou às semifinais da Copa do Nordeste. O treinador classificou a partida como uma das melhores do time nesta temporada e destacou o equilibrio em campo.

"Foi um jogo de imposição, de equilíbrio. Fomos muito equilibrados. Acho que esse jogo foi, sim, um dos melhores, se não o melhor. Contra o Sport, talvez tenha sido muito bom. Mas, no Sport, fomos avassaladores ofensivamente. Dessa vez, fizemos 4x0 e fomos muito fortes defensivamente. Equilíbrio trouxe condição que nós estávamos buscando muito. Conseguimos exemplificar o que queremos para a temporada. Mas sempre existem condições para melhorar", afirmou Dado Cavalcanti.

O triunfo diante da equipe alagoana classificou o Bahia para as semifinais do Nordestão. A decisão acontecerá em jogo único diante do Forteleza, sábado (24), no estádio Castelão. A equipe cearense avançou após vencer o CSA por 2x1 e será o mandante por te rmelhor campanha. O técnico garante que o tricolor não terá postura diferente da que apresentou pelo fato da decisão ser fora de casa.

"Não existe distinção de condição, lugar ou espaço. Jogo é jogado preferencialmente em campos bons. Nossa equipe joga, tem jogado. Vamos com o mesmo pensamento, mesma ideia, mesma agressividade ofensiva", prometeu Dado Cavalcanti.

Antes de focar as atenções na Copa do Nordeste novamente, o time principal do Bahia entrará em campo na quarta-feira (21), quando estreia na Copa Sul-Americana, contra o Montevideo City Torque, às 21h30, no estádio Centenário, em Montevideo, no Uruguai.

Antes, no domingo (18), a equipe de aspirantes, comandada por Cláudio Prates, enfrenta o Bahia de Feira, pelo Campeonato Baiano. A bola rola às 16h, em Pituaçu.