Dado Cavalcanti comenta reencontro com Guto Ferreira e veto de David

Dado Cavalcanti vai estar novamente frente a frente com o técnico Guto Ferreira. No ano passado, quando treinava o Bahia, Dado levou a melhor ao ficar com a taça de campeão da Copa do Nordeste. Na ocasião à frente do Ceará, Guto, atual comandante tricolor, lamentou a perda do título dentro do estádio Castelão, em Fortaleza. Agora liderando o Vitória, Dado vai reencontrar o rival no Ba-Vi das 19h15 de quarta-feira (2), no Barradão. O clássico é válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano.

Na avaliação de Dado, o fato de já ter enfrentado Guto Ferreira não vai facilitar a missão dele no Ba-Vi. "Eu entendo pelos dois lados da moeda. Eu não visualizo que conhecimento de um adversário que se enfrenta constantemente traga facilidade. Entendo que haja e que traga conhecimento. Mas, do mesmo jeito que um lado conhece o outro, a recíproca é verdadeira. Então isso nos traz uma condição de conhecimento, mas que o adversário também nos conhece", afirmou.

Dado Cavalcanti concedeu entrevista coletiva nesta terça-feira (1º) após finalizar a preparação do Vitória para o clássico. Além de comentar sobre o reencontro com Guto Ferreira, ele contou que não relacionou o atacante David para o Ba-Vi. O jogador revelado na Toca do Leão está sendo negociado com o Metalist, da Ucrânia.

"Uma opção minha, do comando técnico, do treinador, não vou levar o David neste jogo. Entendo que é um jogo importante, mas visualizo também que o David está envolvido numa negociação que já despertou muito interesse do atleta, que já mexeu muito com a cabeça do atleta. Antes do atleta, existe o ser humano por trás do atleta. O atleta é corpo e mente. O ser humano muito mais mente do que corpo", afirmou Dado Cavalcanti.

"Uma condição de um jogo como esse, eu preciso do atleta e do ser humano totalmente focados para uma disputa. Visualizo que o contexto que aconteceu tudo mexeu muito com a cabeça do David, e provavelmente ele não estaria totalmente focado para desenvolver o melhor que poderia neste clássico. Então tomei a decisão de não o relacionar", completou o comandante rubro-negro.

Quem também não está entre os 23 jogadores relacionados é o zagueiro Mateus Moraes, que cumprirá suspensão automática. Ele foi expulso no começo da derrota por 1x0 para o Jacuipense, sábado (29) passado, no Barradão. Ewerton Páscoa, que o substituiu no decorrer da partida contra a equipe do interior, será o titular.