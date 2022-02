Dado Cavalcanti elogia Lucas Arcanjo: 'Contribuiu demais para esse resultado'

O Vitória bateu o xará de Conquista na tarde deste domingo (13), por 1x0, com gol marcado de pênalti por Jadson, no final do primeiro tempo, e agora figura no G4 do Campeonato Baiano. Com oito pontos, o Leão subiu da 6ª para a 4ª posição do estadual. Apesar do resultado, o time comandado por Dado Cavalcanti teve atuação apagada, chegou a tomar pressão do adversário e só não sofreu a virada graças ao bom desempenho de Lucas Arcanjo.

Após o jogo, em entrevista coletiva, o técnico rubro-negro admitiu que o time não se postou bem diante do Bode, mas destacou a boa atuação do goleiro rubro-negro.

"Entendo que, coletivamente, não fizemos um grande jogo. Individualmente, também estivemos um pouco abaixo. Alguns jogadores mais abaixo. Fica aqui o registro da bela partida que Lucas Arcanjo fez, um grande jogo, contribuiu demais para esse resultado. Faz parte também precisar do nosso goleiro. Nas outras vezes, nós precisávamos muito mais de outros. Hoje precisamos dele, ele deu conta, fez defesas difíceis. Temos muito a evoluir ainda. Entendo que o contexto tático é uma condição específica do jogo, que também não dá para fazer uma avaliação tão clara do que foi feito em outros jogos. É amadurecer ainda mais nesse tempo que teremos até a próxima partida", projetou Dado Cavalcanti.

O treinador rubro-negro também comentou a substituição de Jadson e sobre uma possível insatisfação do meia ao deixar o campo. "Sinceramente, eu não vi esse gesto de abrir os braços. A troca aconteceu, talvez, no pior momento nosso do jogo. Nós entramos no segundo tempo e, em 10 minutos, não conseguíamos enxergar a bola", disse.

Jadson foi substituído pelo atacante Jefferson Renan. "O adversário veio numa pressão muito forte. E a única alternativa que eu visualizava para um contragolpe era fazer uma mexida tática. Jadson realmente não estava cansado, não pediu para sair. Foi uma opção minha mesmo. Eu visualizava que o lado direito do adversário estava muito forte. Então posicionei o Luidy um pouco mais aberto daquele lado. Eu precisava de uma pressão mais forte à frente, por isso o Roberto. E o Jefferson Renan fazendo a largura, do lado direito. Com três homens por dentro. Acho que, com essa troca, a gente conseguiu amenizar o ímpeto do adversário naquele momento. Quebramos um pouco o ritmo do adversário", explicou Dado.

"A troca aconteceu em um momento crucial do jogo. Nos 10 minutos iniciais, não vimos a cor da bola. E foi necessário fazer um ajuste de meio, para a gente ter mais competitividade, combate, já que todas as bolas, principalmente as segundas bolas, acabaram sendo do adversário", completou.

Apesar de saber que o Vitória não teve uma grande atuação, Dado comemorou o triunfo diante do Vitória da Conquista após dois tropeços seguidos, contra Jacuipense e Bahia.

"Traz tranquilidade. Nós, por três oportunidades, voltamos para os vestiários pós-jogo com a sensação de termos feito um bom jogo e não tivemos os três pontos a nosso favor. Empatamos duas vezes, perdemos contra o Jacuipense. Hoje talvez o sentimento seja um pouco diferente. Mas importante hoje aqui foi ser competitivo e eficiente na bola que tivemos para resolver o jogo, fizemos o gol. Tivemos um pouco de dificuldade, mas a vitória hoje foi mais importante para dar aquela respirada dentro do G-4, para pensar nos próximos jogos", afirmou Dado.

Na próxima rodada do Baiano, o Leão recebe o Atlético de Alagoinhas, em data e horário a serem definidos pela Federação Baiana de Futebol.