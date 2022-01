Dado Cavalcanti escala o Vitória com goleada em jogo-treino antes da estreia

Na manhã desta quarta-feira (12), o técnico Dado Cavalcanti testou o time do Vitória que pretende mandar a campo na estreia do Campeonato Baiano, domingo (16), às 16h, contra a Juazeirense. Os profissionais golearam a equipe sub-20 rubro-negra no jogo-treino realizado na Toca do Leão por 4x0. Os gols foram marcados por Alisson Cassiano, Marco Antônio, Erik e Ronaldo, atacante da base que entrou durante o segundo tempo.

A primeira formação mandada a campo por Dado Cavalcanti teve Lucas Arcanjo, Alemão, Alisson Cassiano, Marco Antônio e Salomão; João Pedro, Pablo e Jadson; Roberto, Guilherme Queiroz e Eduardo.

Apesar do placar elástico, o treinador avaliou como 'satisfatório' o teste. "Eu entendo que o comportamento foi satisfatório. O mais importante dessa atividade foi expor os nossos atletas a uma realidade de jogo. A última oportunidade que nós tínhamos para fazer foi essa de hoje. Tivemos um pouco de dificuldade para encontrar adversários para fazer jogos amistosos. A maioria deles só podiam no domingo e, no domingo, nós não tínhamos nem cinco dias de treinamento efetivo pra fazer um jogo-treino, então, entendi que por prudência o dia era hoje. Acabou que o adversário foi o nosso sub-20, que veio da Taça São Paulo", afirmou Dado.

Inicialmente, o teste seria realizado contra o Unirb, mas foi cancelado em função do surto de covid-19 que ocorreu na Toca do Leão. Sete jogadores e nove funcionários testaram positivo para a doença. Por isso, o adversário foi o time sub-20, eliminado na primeira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior após ser campeão da Copa do Nordeste da categoria.

"Pegamos um time com ritmo, jogado, mas lógico que um pouquinho diferente, principalmente na disposição física, das adversidades que nós vamos enfrentar durante o campeonato. Porém, entendo que o objetivo foi alcançado no sentido de expor os nossos atletas. Foi a primeira experiência dos companheiros novos, de um olhar para o outro e entender as características de jogo, algumas dinâmicas. Fico satisfeito", afirmou Dado Cavalcanti.

A equipe sub-20 começou o jogo-treino com Cabral, Israel, Cauê, Edson e Patrício; José Breno, Hebert e Ruan Nascimento; Hítalo, Wanderson e Alisson Santos.