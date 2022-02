Dado Cavalcanti lamenta dificuldade do Vitória para marcar gols

Encontrar o caminho da rede tem sido uma missão pra lá de difícil para o Vitória neste começo de temporada. Na tarde deste sábado (26), o Leão falhou diante do Atlético de Alagoinhas e, dentro do Barradão, só empatou em 0x0 no jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. Após o jogo, o técnico Dado Cavalcanti falou sobre a falta de efetividade do setor ofensivo rubro-negro.

"O jogo de hoje foi uma prova. Essa talvez seja a maior dificuldade que estamos enfrentando. Minha missão é tranquilizar os atletas, passar confiança. Esse é nosso grupo de jogadores. São com esses atletas que vamos nos abraçar e buscar a melhor classificação possível. Vamos continuar trabalhando, reforçando positivamente o que está sendo feito. Vamos dar essa confiança para os jogadores terem a tranquilidade necessária para decidir o jogo", afirmou o treinador.

Diante do Carcará, Dado Cavalcanti inclusive reforçou o ataque. Ele sacou o volante Alan Santos da equipe titular para promover a entrada do atacante Roberto, que compôs trio ofensivo com Luidy e Guilherme Queiroz. A mudança não se converteu em bola na rede.

"Eu tomei uma decisão para o jogo de hoje, que foi tirar um homem de meio e colocar mais um na frente. O objetivo era fazer com que eu tivesse mais gente na frente e mais chances de gol a meu favor. É um eterno cobertor curto, né? A consequência disso é que eu tenho mais dificuldade para controlar o jogo, tenho menos jogadores atrás da linha da bola. Isso faz com que nossos zagueiros tenham mais responsabilidade na construção. Embora eu já sabia dessa dificuldade, apostei as fichas em ter mais jogadores na frente. E nesse sentido acho que atingimos nossos objetivos, pelas chances que criamos, mas lamento muito não termos tido a efetividade, a tranquilidade, e até a qualidade mesmo, para colocar a bola para dentro", disse Dado Cavalcanti.

O treinador rubro-negro admitiu que o time apresentou futebol distinto em cada um dos tempos. Na etapa inicial, o Leão criou pouco, algo que foi corrigido no segundo tempo.

"Acho que o segundo tempo foi melhor que o primeiro. Um time que cria dez chances no gol do adversário não tem como ser ruim. Acho que estávamos ansiosos, erramos passes, erramos na construção. Se fossemos um pouco mais efetivos, tranquilos, a coletiva estaria sendo outra. Estaríamos falando de outros assuntos".

O empate com o Atlético não garante o Vitória no G4 do estadual após o final desta rodada. Agora com nove pontos, o rubro-negro segue na 4ª colocação, mas pode ser ultrapassado pelo rival Bahia, que visita a Juazeirense no domingo (27), às 18h, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

Apesar do tropeço, o Vitória vai precisar esquecer um pouquinho o estadual e focar as atenções na Copa do Brasil. O rubro-negro estreia na competição nacional na quinta-feira (3), às 20h30, contra o Castanhal-PA, em confronto único eliminatório, no estádio da Curuzu, em Belém. Pelo Campeonato Baiano, o Leão só volta a campo no dia 9 de março, quando visita o Doce Mel, no estádio Barbosão.