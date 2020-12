Dado Cavalcanti terá pelo menos três desfalques contra o Grêmio

O técnico Dado Cavalcanti não tem vida fácil neste início de trabalho no Bahia. Além da situação do tricolor, que chegou a seis derrotas seguidas na Série A, a lista de desfalques tem prejudicado uma montagem ideal da equipe.

Para a próxima partida, no dia 6 de janeiro, contra o Grêmio, o novo comandante já sabe que não contará com o lateral esquerdo Juninho Capixaba, que está emprestado pelo tricolor gaúcho e não pode jogar por questões contratuais.

Além dele, serão desfalques o zagueiro Juninho e o volante Gregore, que tomaram o terceiro cartão amarelo durante a derrota por 2x1 deste domingo (27) para o Internacional, na Fonte Nova.

Para a vaga de Juninho, o treinador deve contar com o retorno de Lucas Fonseca, que estava machucado e já está na transição física. Para atuar na função de Gregore, as opções são Edson ou Ramon, que não enfrentou o Colorado por ter contrato com o time gaúcho e estar emprestado.

Ramon e Lucas Fonseca não foram os únicos desfalques de Dado na sua estreia. Ele também não contou com os meias Rodriguinho e Daniel, que estavam suspensos. O lateral Zeca foi outro que não podia enfrentar o Colorado por estar emprestado pela equipe.