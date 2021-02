Dado despista sobre permanência no comando, mas mira reformulação

O fim de temporada trouxe para o Bahia um misto de alívio e alegria. Pelo menos esse foi o sentimento passado pelo técnico Dado Cavalcanti após o triunfo sobre o Santos, por 2x0, na noite desta quinta-feira (25), pela última rodada do Brasileirão de 2020.

O resultado deu ao Bahia uma vaga na Copa Sul-Americana, competição que o time vai disputar pela oitava vez, a quarta consecutiva. Responsável pela missão de salvar o Esquadrão do risco de rebaixamento, Dado comemorou o objetivo alcançado.

“Momento especial, nos deixa extremamente orgulhosos pela forma como finalizamos o campeonato. Um campeonato de muitas adversidades, dúvidas, e conseguimos contornar, ganhar força em jogos difíceis. Com repetição conseguimos uma ideia de jogo que nos trouxe à Sul-Americana. Um primeiro alívio da possibilidade de rebaixamento, e concluímos o campeonato igualando marcas anteriores, de classificar o Bahia para a Sul-Americana. Almejamos voos maiores, mas conseguimos deixar o clube na mesma condição de anos anteriores”, disse ele.



Dado agora começa a planejar o futuro do tricolor. Apesar de despistar sobre a continuação no cargo de treinador, ele tem conversas para seguir no posto e explica que o elenco vai passar por reformulação. Segundo ele, as ideias colocadas em prática na reta final do Brasileirão devem ser reforçadas no decorrer de 2021.

“É uma sensação de dever cumprido, não tenha dúvidas. Eu tenho vínculo com o clube até o final do ano, o meu contrato prevê a utilização em qualquer categoria que o clube precisar. Eu estou à disposição, o que existe no momento são conversas planejando a temporada 2021, e essas conversas nos trazem a perspectiva de fazer uma reformulação no grupo, tentar um desenho um pouco mais compatível com as ideias que eu tenho tentado nesse final de temporada. Obviamente a expectativa é que a gente mude a chave na próxima semana iniciando uma competição difícil que é a Copa do Nordeste”, continuou.



Com o fim do Brasileirão, o elenco do Bahia vai ganhar folga nos próximos dias. Na estreia na Copa do Nordeste, neste domingo (28), contra o Salgueiro, em Pernambuco, o Esquadrão será representado pelo time de transição, treinado por Cláudio Prates e que vem disputando o Campeonato Baiano.