Dado diz que ansiedade atrapalhou Bahia, mas elogia postura

O triunfo do Bahia sobre o Athletico-PR, por 2x1, na noite desta quinta-feira (24), quebrou a série de tropeços do Esquadrão em casa na Série A e colocou a equipe na quarta colocação do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com o resultado positivo, ficou a sensação de que o tricolor poderia ter apresentado um melhor rendimento diante dos paranaenses. O Athletico teve dois jogadores expulsos e mesmo sofrendo com as investidas do tricolor na etapa final, conseguiu criar boas chances.

Na análise do técnico Dado Cavalcanti, o tricolor poderia ter construído um placar mais elástico, mas a ansiedade tem atrapalhado a equipe em alguns momentos.

"Acho que o momento traz um pouco de ansiedade, a ansiedade traz alguns erros. Hoje a gente poderia ter matado o jogo antes, perdemos muitas chances de fazer 3x1, sacramentar o resultado. Talvez essa intranquilidade tenha prejudicado um pouco", disse ele.

Apesar das chances perdidas, Dado elogiou a agressividade que o time apresentou no setor ofensivo. Oscar Ruiz parou em uma defesa milagrosa de Santos, enquanto Nino chegou a balançar as redes, mas foi marcado impedimento.

"Eu nunca omiti as nossas deficiências. Não temos as mesmas condições de outras equipes do campeonato. Nosso time tem limitações, mas também muitas virtudes. Além de um bom resultado que nós tivemos hoje, enfrentamos um adversário que, para mim, é uma das que mais sabem se defender. E com essa defesa, mesmo com um homem a menos, proporciona uma condição de adaptação ao jogo", explicou o treinador.

"Entendo que fizemos um bom jogo, mesmo antes da expulsão do adversário, e saio daqui hoje feliz com o resultado e convicto do que apresentamos de agressividade", finalizou.

O próximo compromisso do Bahia será no domingo (27), quando visita o Palmeiras, às 20h, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.