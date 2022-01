Dado elogia Jadson e projeta meias do time como 'elementos-surpresa'

Em entrevista coletiva após a vitória por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus pela 2ª rodada do Baianão, na tarde deste domingo (23), o técnico Dado Cavalcanti já começa a desenhar os pontos fortes do time montado por ele neste começo de temporada.

Com um 4-4-2 no começo da partida, o Leão teve em campo os meias Jadson, Gabriel Santiago e Eduardo, autor do gol que deu os três pontos para o Rubro-Negro, como peças fundamentais para a produção ofensiva da equipe ao longo do jogo.

O treinador comentou que a ideia é tornar os meias “elementos-surpresa” do ataque a dar apoio aos atacantes. “Eu costumo entender que as condições de marcação do adversário são mais encaixadas, por isso o elemento-surpresa vai levar mais vantagem no ataque. Os homens que vem de trás, como Eduardo e Gabriel, e também os laterais, vão poder chegar e entregar. Hoje o Iury teve um cabeceio e quase faz o gol”, avaliou Dado.

Além do tento marcado pelo jovem que saiu da base do clube, a formação feita pelo técnico deu espaço para que Santiago - também proveniente da base - tivesse algumas chances ao longo da partida, como o chute que acertou a trave na segunda etapa.

"Mas é importante termos essas jogadas, essas chegadas para concluir em gol", disse o técnico

Mais experiente, o camisa 10 Jadson teve um segundo tempo mais ativo ofensivamente e também teve duas chances claras de gol. Em uma delas, o zagueiro do Barcelona, Caíque, tirou a bola em cima da linha do gol.

Sobre a atuação do atleta, Dado não poupou elogios e acredita que, com o entrosamento com o elenco, Jadson evolua ainda mais. “A condição física dele nos surpreendeu. A condição técnica a gente já sabia da qualidade, mas a dedicação no dia a dia faz toda a diferença. Foi intenso, fez lançamento e recebeu lançamentos, então essa questão física nos beneficiou e trouxe uma surpresa agradável. A questão técnica vem sendo aprimorada com o entrosamento dos companheiros e o tempo e a sequência de jogos vai ser ainda mais benéfica”, concluiu o treinador.



A próxima partida do Leão no domingo, dia 30, contra o Jacuipense. A equipe ocupa momentaneamente a 4ª posição na tabela, com um empate e uma vitória conquistada.