Dado faz balanço da preparação do Bahia e projeta estreia no Baiano

O time de aspirantes do Bahia vive os seus últimos dias de pré-temporada. Nesta quarta-feira (22), o tricolor entra em campo contra a Juazeirense, às 21h30, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela primeira rodada do Campeonato Baiano. Será a estreia do Esquadrão em 2020.

Responsável por comandar o projeto, o técnico Dado Cavalcanti fez um balanço da preparação da equipe, que teve início em dezembro, e afirmou que o elenco está pronto para defender o título do estadual.

"Estamos finalizando a pré-temporada, vamos começar o estadual com a consciência da dificuldade que será. Vamos enfrentar adversários mais fortes fisicamente, mais experientes. Mas, pelo trabalho que foi feito, entraremos de igual para igual. O campo vai nos dar as respostas que esperamos e faremos os ajustes necessários para fazer uma equipe competitiva e para que os jogadores subam para a equipe principal", disse Dado.

Sobre o primeiro desafio no Baianão, Dado afirmou que conhece alguns atletas da Juazeirense e projetou um duelo complicado em Juazeiro. O principal reforço do Cancão para o estadual é o zagueiro Kanu, ex-Vitória e que no ano passado disputou a Série B pelo Oeste.

"Conheço alguns jogadores da Juazeirense. Conheço o treinador. É para isso que estamos nos preparando, sabemos da dificuldade, entendemos o contexto. Fiz questão de fazer amistosos com adversários que vão jogar o campeonato. Agora vale três pontos. Então vamos começar a competição de forma honrosa, com muita luta e dedicação para desenvolver bem durante o campeonato", analisou o treinador.

Durante o período de preparação, o Bahia fez quatro amistosos. Venceu um combinado de atletas e ex-atletas, o Bahia de Feira e o Retrô, e empatou com o Jacobina. Com uma base montada. A tendência é a de que o Tricolor entre em campo diante da Juazeirense com: Fernando, Lepu, Ignácio, Anderson e Mayk; Edson, Ramon e Caio Mello; Gabriel Esteves, Gustavo e Saldanha.