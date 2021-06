Dado projeta chegada de reforços e fala sobre situação de Gilberto

O elenco do Bahia vai ganhar reforços nos próximos dias. Pelo menos é o que projeta o técnico Dado Cavalcanti. Após a vitória sobre o Ceará, por 2x1, no Castelão, o treinador voltou a falar da necessidade de ter mais opções no elenco.

Com a saída de Alesson - liberado para o Vila Nova -, o treinador reforçou a necessidade de trazer mais um atacante de beirada. Segundo Dado, a tendência é de que até o fim do mês pelo menos três peças desembarquem na Cidade Tricolor.

"Eu já venho falando corriqueiramente sobre reforços, evito falar sobre posições pois gera muita expectativa, mas numa saída, seria até esdrúxulo da minha parte não citar que precisamos de um atacante de lado. O Alesson vinha contribuindo com sua voluntariedade, seus esforços, fazendo partidas boas", disse Dado.

"Já pretendíamos trazer um jogador para essa posição, a saída dele não acelera em nada as nossas necessidades. Espero que até o final do mês a gente já tenha dois ou três jogadores que possam encorpar o nosso elenco", continuou.

Dado Cavalcanti foi perguntado também sobre a situação do atacante Gilberto, que tem contrato apenas até o final do ano e já deu indícios de que deixará o clube no fim da temporada. O treinador preferiu não entrar em campanha e disse que sabe das dificuldades que envolve o processo para uma possível renovação.

"Eu já disse em outros momentos que sou suspeito para falar, não só de um jogador que vem resolvendo os jogos, mas tenho uma relação pessoal com o Gilberto. Eu sei que é difícil, não posso chegar aqui e jogar para a torcida, dizer que quero que o Gilberto fique. Quem não quer que Gilberto fique? Mas também sei das dificuldades, está difícil para o clube buscar alguma condição de permanência, o Giba já manifestou algumas vezes a condição dele de tempo em casa. Vamos esperar as coisas acontecerem. O meu pleito não vai mudar a situação que já existe. Vamos esperar as cenas dos próximos capítulos", finalizou o treinador.