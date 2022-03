Dado testa opções para reforçar o meio-campo do Vitória contra o Doce Mel

O elenco do Vitória realizou nesta segunda-feira (7) o penúltimo treinamento antes do jogo contra o Doce Mel. O confronto vale vaga no G4 do Campeonato Baiano e será disputado na quarta-feira (9), às 19h15, no estádio Barbosão, em Cruz das Almas.

Um dos objetivos da atividade foi identificar o substituto do meia Eduardo, que está suspenso por ter levado o terceiro cartão amarelo. As estratégias táticas também estiveram no foco das atenções.

O clube não divulgou os atletas testados, mas o volante Alan Santos é um dos fortes candidatos a assumir a posição. O também volante Pablo e o meia Gabriel Santiago correm por fora.

O rubro-negro tem nove pontos, ocupa a 5ª posição e pode chegar até à 3ª se vencer o Doce Mel. O elenco rubro-negro encerra a preparação para o jogo na terça-feira (8) pela manhã.