Dado valoriza preparação e quer Bahia '100% ligado' contra o CRB

O Bahia vive momento decisivo na temporada 2021. Neste sábado (17), o tricolor entra em campo diante do CRB, em Pituaçu, pelas quartas de final do Nordestão. No duelo em jogo único, o Esquadrão precisa vencer no tempo normal para avançar à semifinal de forma tranquila e evitar a disputas por pênaltis.

Diante de um cenário em que não pode cometer erros, o técnico Dado Cavalcanti valorizou a semana de trabalho cheia que teve com os atletas e alertou que o time precisa entrar em campo 100% concentrado para conquistar a classificação.

"Fizemos uma boa semana, conseguimos trazer informações específicas do adversário. Tentar corrigir coisas que ficaram sobrando do jogo contra o ABC. O que vai ser decisivo, vai ser a forma como vamos entrar em campo. Em um jogo decisivo, o nível de concentração precisa ser redobrado. Se assim fizermos, a possibilidade de êxito é muito maior", disse o treinador.

Debaixo de chuva, o elenco finalizou a preparação para o duelo e Dado reforçou as ideias táticas. Dificilmente a equipe que pega o CRB terá mudanças na escalação em relação aos dois últimos jogos. De acordo com o treinador, o grupo tem dado respostas positivas.

"O time tem dado resposta significativa em relação a ideia de jogo. Não existe dúvida, independentemente dos resultados. Acredito que evoluímos no equilíbrio. A repetição da escalação tem trazido benefícios. Minha ideia é de repetir a escalação por vários jogos e ir fazendo as correções durante os jogos e entre um jogo e outro, fazendo as observações, internamente", explicou.

Contra o tempo

Com o início da segunda fase da Copa do Nordeste neste sábado (17), o Bahia corre contra o tempo para inscrever novos atletas no torneio. O prazo limite se encerra nesta sexta-feira.

O tricolor tem negociações com os atacantes Thonny Anderson, do Red Bull Bragantino, e Fernando Pacheco, do Fluminense. Caso chegue a um acordo com a dupla, ela precisa ser regularizada no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), até essa sexta-feira, para poder atuar no Nordestão.