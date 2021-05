Dados do Sisu mostram que Medicina é o curso com maior número de candidatos por vaga na Bahia

Dados oficiais do SiSU 2021, analisados pela startup de educação Evolucional, apontam que o curso de Medicina da Universidade Federal da Bahia (UFBA) teve o maior número de inscritos no estado na modalidade ampla concorrência, com 4.051 candidatos. Ainda assim, esse não foi o curso mais concorrido da Bahia, com suas 32 vagas ofertadas. Esse pódio pertence ao curso de Medicina da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Campus Reitor Edgard Santos), com 8 vagas para 1.628 inscritos em ampla concorrência. Essa relação é de 203,5 candidatos por vaga.

Já o curso de Medicina da UFBA com campus em Vitória da Conquista fica em segundo lugar em concorrência: com 18 vagas para 2.040 inscritos, a relação é de 137,8 candidatos por vaga. A concorrência desse curso no campus de Salvador fica em 3° lugar: 126,6 candidatos por vaga.

Na lista dos cursos com maior número de inscritos no estado também emplacaram os cursos de Medicina na Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), Medicina na Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), Psicologia na UFBA e os cursos de Direito da UFBA e da Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS). Confira a lista a seguir, que inclui também as respectivas notas de corte de cada um:

Somando todos os campus, cursos e modalidades, a UFBA recebeu 80.309 inscrições. Além disso, ao todo, foram 171.002 inscrições realizadas no site do SiSU para as universidades públicas do estado. Vale ressaltar que era possível selecionar dois cursos para cada candidato disputar a vaga.

Dados nacionais

Das 206.609 vagas disponíveis para ingressar em uma universidade pública através da nota do Enem, o curso de Medicina também aparece com o maior número de inscritos no Brasil, com 286.373, seguido por Direito (135.000), Administração (13.613), Enfermagem (97.154) e Psicologia (81.495).

O levantamento também aponta os cursos com a maior relação de candidatos por vaga no país. Em primeiro lugar, aparece o curso de Estética e Cosmética, com 94,3 de alunos/vaga, seguido por Saneamento Ambiental (81,3) e Têxtil e Moda (76,4).

“É importante ressaltar que esses cursos tiveram um número alto de inscritos para as poucas vagas ofertadas, por isso a concorrência é maior. São cursos que despertam a atenção dos estudantes pois preparam para profissões em ascensão e devido à menor disponibilidade de vagas, ocupam o topo da relação de disputa candidato/vaga”, afirmou Vinícius Freaza, sócio-diretor da Evolucional.

A Evolucional, que também realiza simulados do Enem em mais de 3 mil escolas no país, é conhecida por tabular as notas do Enem com os dados disponibilizados pelo Ministério da Educação.