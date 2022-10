Dados no mundo digital orientam as decisões mais assertivas nos negócios

Um relatório publicado pelo DataReportal mostrou que o número de usuários ativos na internet se aproxima da marca de cinco bilhões, isto é, cerca de 63% da população mundial. Cada um desses usuários termina gerando uma imensa quantidade de dados digitais diariamente que, quando coletado, filtrado, armazenado e classificado torna possível orientar as decisões do mercado. Essa tarefa vem transformando a ciência de dados e sua análise avançada em um negócio fundamental para as organizações, capaz de promover transformações ao redor do mundo, funcionando como o principal diferencial de tecnologia das empresas. O Correio conversou com exclusividade com o cientista de dados Diego Oliveira, que falou sobre o impacto dessas análises para os negócios e os empreendedores.

Diego Oliveira explica como o processo de organizar informações podem contribuir para tomadas de decisões mais assertivas (Foto: Divulgação)

Quem é?

Diego Oliveira, é CEO da Youpper Insights (consultoria especializada em Consumer & Media Insights), palestrante, cientista de dados, publicitário e mestre em comunicação pela Cásper Líbero, especialista em Gestão de Projetos pela FGV. É coordenador da equipe e supervisor acadêmico dos cursos de Publicidade e Propaganda da ESPM, e também atua como Pesquisador do Grupo do CNPq em Publicidade nas Novas Mídias e Narrativas de Consumo (UFPE). Atuou por mais de 15 anos na Ipsos Brasil - Pesquisa de Mercado e Opinião Pública, onde chegou ao cargo de diretor de contas. Atualmente, colunista do Meio & Mensagem, AratuOn e site da ABMP Bahia, onde atua como coordenador do GTs.

Apaixonado por gente, leva para seus estudos, pesquisas e vida acadêmica um olhar particular sobre as relações e o comportamento humano e, claro, como isso impacta diretamente as marcas. Acredita que para se comunicar com um país de dimensões continentais como o nosso é preciso compreender que possuímos vários Brasis e que a comunicação deve se pautar por essas diferenças para ser coerente, criativa, dinâmica, plural e assertiva.

1- No que consiste a inteligência de dados?

Resposta: A inteligência de dados consiste a todas as ferramentas e métodos, considerados analíticos, que os negócios adotam para formar um melhor entendimento das informações possíveis para uma análise mais clara e assertiva, onde tem como foco principal melhorar os serviços e possíveis investimentos a serem feitos a curto, médio e longo prazo.

2- Qualquer empresa pode fazer a análise dos dados existentes? De que forma?

Resposta: Sim, com certeza. Qualquer informação, por mais simples que possa parecer, na verdade é um dado que bem trabalho pode servir como indicador determinante para uma tomada de decisão. Algumas pessoas imaginam o uso do dado apenas para empresas e negócios grandes, sendo que na verdade qualquer negócio, por menor que seja, é construído e tem como base, dados. O dado sempre esteve presente na vida das empresas, igual na vida de todos os cidadãos.

3- Quais os elementos que propiciam essa análise?

Resposta: A combinação ideal para uma análise correta, começa por um estudo de desk research para levantar fatores já estudados e possíveis a serem adaptados para o contexto atual, em seguida o olhar perceptual para entender por meio da netnografia e etnografia quais atributos ou fatores considerados para determinada decisão, logo chegando ao olhar perceptual possível de entender quantitativamente os porquês de determinados índices ou KPI’s – isso vai desde medir o nível de satisfação, o perfil demográfico, comportamental, anseios, desejos, intenções e o dado capaz de medir seus rastros em ambiente all line – dentro e fora do ambiente digital.

4- Como as redes sociais ajudam na coleta desses dados?

Resposta: A rede social é um mar repleto de dados. Estudos aprovam que o ser humano comum é capaz de preencher um oceano pacífico de arroz com os rastros digitais. Acordamos produzindo dado, passamos o dia produzindo dado e dormimos deixando dados. As nossas interações ao longo do dia, permitem que entendam qual a nossa jornada com grandes chances de mudanças ao longo do dia de acordo com os acontecimentos que ocorrem conosco e ao nosso redor. As nossas interações nos colocam no papel de aventureiro, entusiasta, saudosista, amoroso, raivoso, carente, confiante etc. ao mesmo tempo que, mesmo tentando esconder, nos deparamos curtindo ou consumindo conteúdo capazes de mostrar o que está acontecendo conosco naquele momento / instante. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu es. Diga com quem tu se conecta ou se relacionam em ambiente digital, que direi o que tu pensas. Importante ressaltar que qualquer informação que identifique uma pessoa pode ser considerada um dado pessoal. Até mesmo informações comportamentais, como opinião política e religião são classificados como dados pessoais. E por conta disso que os cookies — meio de coleta de hábitos de comportamento da internet — também devem se adequar a LGPD.

5- Como as organizações podem analisar as informações relevantes que chegam para ela?

Resposta: O grande problema é ter acesso aos muitos dados e não saber extrair a informação correta / desejada. Um monte de dado é um monte de dado – o importante é a peça entre cadeira e computador capaz de analisar minuciosamente cada dado e chegar num insight real e duradouro. Para serem competitivas nesses tempos de grande volatilidade dos mercados, as empresas precisam estar constantemente revendo estratégias e posicionamento. Por isso, os dados se tornaram sua principal matéria-prima.

A inteligência de dados é, primordialmente, o trabalho de analisar um conjunto de informações para tomar decisões de negócio. O investimento nessa prática é de fundamental importância para a competitividade empresarial em tempos de transformação digital. Afinal, com ela é possível ter informações importantes desde o perfil de consumo dos clientes, a efetividade das estratégias dos concorrentes, mudanças na dinâmica do segmento de mercado etc.

6- Que cuidados devem ser tomados para que a leitura de dados aponte para os diagnósticos mais fidedignos?

Resposta: Eu defendo que existem quatro princípios básicos de segurança da informação: Disponibilidade, Integridade, Confidencialidade e Autenticidade. De acordo com o Princípio da Disponibilidade, a informação estará disponível sempre que for preciso. Entretanto, é fundamental e necessário entender o que se quer extrair do dado, quem está analisando o dado e de que forma querem utilizar o insight extraído por meio do dado. Não basta ler um dado e dizer que está correto, precisa entender a origem do dado, a amostra desenhada, o tipo de coleta, o contexto e abordagem metodológica. Um dado, quando bem interpretado, pode auxiliar grandes tomadas de decisões para um negócio, independente do segmento. Entretanto, um dado, quando mal interpretado, pode levar a prejuízos significativos. O dado serve para auxiliar na tomada de decisão e precisa ser acompanhado continuamente.

Diego destaca que um dado, quando mal interpretado, pode gerar prejuízos de diversas ordens, por isso, é fundamental saber realizar as análises (Foto: Divulgação)

7- Quais os serviços/aplicativos/profissionais podem atuar para otimizar esse processo de leitura e interpretação de dados?

Resposta: Hoje existem várias ferramentas disponíveis no mercado com o objetivo em otimizar todo o processo, permitindo um ganho de tempo para o profissional se dedicar a análise. Agora, para analisar o desempenho organizacional, uma vez que se têm as informações necessárias, uma planilha eletrônica já é o suficiente. Organizando os dados coletados por mês, por exemplo, é possível visualizar o desempenho da empresa no decorrer do tempo e, a partir desses dados, realizar análises mais profundas. Dentre as ferramentas disponíveis no mercado, temos algumas importantes e mais usadas, como: Power BI - Unifique e conecte diretamente a fontes de dados onde quer que elas estejam – incluindo streaming e em tempo real – com mais de 90 conectores para dados na infraestrutura local ou na nuvem para criar dashboards interativos e imersivos e relatórios que forneçam insights acionáveis e gerem resultados de negócios. Domo - combina uma grande variedade de conectores de dados, um sistema ETL, um armazenamento de dados unificado, uma seleção de visualizações, mídias sociais integradas e relatórios em uma ferramenta de BI online. Destina-se diretamente a executivos seniores e usuários de linha de negócios que precisam de um painel intuitivo voltado para os negócios. SAS Visual Analytics (VA) é uma ferramenta analítica web-based que permite que você crie painéis ou relatórios de forma rápida, interativa e elegante. A ferramenta permite que os usuários executem uma ampla variedade de tarefas incluindo preparação de fontes de dados, exploração e criação de relatórios e interpretação de dados. Ele pode resumir ou unir dados bem como aumentar o poder de previsão com as informações usando o construtor de dados. Pode ser visualizado via Desktop e mobile. Google Data Studio - Uma ferramenta específica para insights é o Google

Data Studio, ferramenta de fácil utilização com a vantagem de ser gratuita. O Google Data Studio começou como uma ferramenta paradashboards e relatórios sobre dados do Google Analytics. Agora ele tem sido sobrecarregado com acesso a informações de Recrutamento, Marketing e Vendas também, por meio de conectores para a Criteo, LinkedIn, MailChimp, PayPal, Stripe, Salesforce, Twitter e qualquer coisa que você possa colocar em uma planilha ou banco de dados SQL. Naturalmente, está hospedado na nuvem e tem uma interface da web. Tableau - Uma ferramenta de SSBI muito completa e utilizada é o Tableau. É de fácil utilização e também tem uma integração sem complicações com dados do Google. Para quem tem a responsabilidade de tomar decisões que afetam toda uma organização, o tableau é ideal, pois é uma ferramenta projetada para ir de acordo com a maneira como as pessoas pensam e visualizam dados. Uma solução empresarial que atende às necessidades de toda a empresa, por sua facilidade de entendimento das funcionalidades e pela forma intuitiva de visualizar dados, criar métricas e obter respostas, sem precisar da manutenção de uma pessoa de TI, entre outras ferramentas.

8- Qual o valor médio da contratação desses serviços?

Resposta: Tudo depende o que se deseja e dos dados já disponíveis dentro das empresas que, na maioria das vezes, não são usados.

9- Como os pequenos e nano empreendimentos podem se beneficiar da inteligência de dados?

Resposta: Fazendo análises pontuais e acompanhando as tendências do/no setor com olhar micro e macro – começando do menor para maior e se colocando no seu devido lugar versus seus concorrentes reais.