Daft Punk anuncia fim após 28 anos de carreira

O duo parisiense Daft Punk anunciou o fim da parceria após 28 anos de carreira. A informação foi confirmada ao site Pitch Fork pela assessoria nesta segunda (22), porém o motivo para o fim da dupla entre Guy-Manuel de Homem-Christo e Thomas Bangalter não foi divulgado.

A dupla parisiense é um nome importante da música eletrônica e pop nas últimas décadas com sucessos como "Get Lucky", "One More Time", "Instant Crush" e "Starboy", esta última em parceria com The Weeknd.

O último disco lançado foi "Random Access Memories" em 2013.