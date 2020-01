Damares sai em defesa de filho de Thammy: 'Que seja feliz e amado por todos'

(Foto: Reprodução/Instagram)

A ministra de Estado da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, fez um apelo nesta terça-feira (14) nas redes sociais para que seus seguidores respeitem o bebê de Thammy Miranda, que nasceu no último domingo (12). Ela publicou o pedido no Twitter.

"Que este menino lindo seja feliz, amado por todos e que cresça com alegria e muita saúde. Por favor, vamos respeitar o bebê. Peço aos meus seguidores e amigos que não cometam o erro de compartilharem palavras negativas contra o bebê tão somente por pensarem diferente de Thammy", postou.

Carlos Bolsonaro fez piadaMesmo vivendo fora do Brasil, Thammy Miranda ainda é alvo de preconceito. O nascimento do primeiro filho, Bento, no último dia 8, acabou sendo alvo de ofensa do filho de Jair Bolsonaro, Carlos.

O deputado federal Carlos Bolsonaro fez um post em seu perfil no Twiiter que rendeu polêmica na rede. Ele postou uma foto de Thammy Miranda e Andressa Ferreira, logo após o nascimento de Bento, filho do casal.

A cantora Gretchen, mãe de Thammy, se revoltou e respondeu à publicação, ameaçando processá-lo. "Vc realmente não tem um pingo de senso nem noção de onde pisa. Se ele não te processar, processo eu q sou mãe dele", escreveu.

Ela ainda questionou o que motivou o deputado a fazer a postagem. "Qual foi o objetivo desse post ridículo na sua página? Vc precisa da imagem do meu filho pra fazer gracinha na internet, né? Queria poder assumir a sua posição e não pode. Triste né", completou.

Na foto, Carlos não colocou nenhuma legenda. Alguns internautas reagiram com montagens de fotos do deputado com Thammy Miranda, apontando semelhanças físicas entre os dois. Outros afirmaram que a postagem do filho do presidente foi apenas uma brincadeira.