Daniel leva o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra o Operário

Além de perder o clássico para o Sport, por 1x0, na Ilha do Retiro, o Bahia sofreu uma baixa importante para o jogo contra o Operário, no dia 24, na Fonte Nova, pela 31ª rodada da Série B. O meia Daniel recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Para o lugar do camisa 10, a opção mais provável para o técnico Enderson Moreira é o também meia Ricardo Goulart. No elenco, Enderson conta ainda com os garotos Gregory e Patrick Verhon. A dupla perdeu espaço e não vem sendo utilizada nos jogos.

O Bahia vai ter um bom tempo para pensar no time que pega o Operário. Como o jogo será apenas no dia 24, o Esquadrão terá pelo menos 11 dias sem partidas e dedicadas apenas para recuperação e ajustes do time.

Com 51 pontos, o Bahia é o vice-líder da Série B. Mas o Esquadrão pode ser ultrapassado pelo Grêmio, que tem 50 pontos, no complemento da rodada.