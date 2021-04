Daniel minimiza críticas e revela preparação especial para temporada

Decisivo na reta final da Copa do Nordeste do ano passado, o meia Daniel tem vivido um momento diferente no Bahia. A oscilação apresentada no início da temporada tem feito o camisa 8 receber críticas de parte da torcida.

Diante do ABC, na última rodada do Nordestão, Daniel ficou marcado por ter errado na saída de bola e proporcionado o gol da equipe potiguar. Mesmo assim, ele conseguiu dar a volta por cima no duelo e iniciou a jogada que terminou com o gol de Oscar Ruiz e a virada tricolor.

Questionado sobre como tem analisado o momento, o jogador diz que entende, e que as críticas são fruto do potencial já apresentado por ele durante a estadia na Cidade Tricolor.

"Eu não fico feliz com as críticas, mas aceito de forma tranquila. Quando um jogador não está jogando tão mal e tem críticas, é porque as pessoas esperam mais dele porque sabem do potencial. Acredito que é isso que a torcida do Bahia tem por mim, sabem do meu potencial”, explicou ele.

“Não digo que tive uma volta por cima no primeiro tempo, eu já vinha fazendo uma boa partida no primeiro tempo, assim como o time está fazendo um bom jogo, em cima do ABC. Eu tive um erro na saída de bola, mas tive personalidade para continuar no acreditando no jogo, isso é um ponto positivo, assim como o nosso time. No segundo tempo a gente voltou com confiança, marcamos os gols e viramos a partida", continuou.

Com a entrada de Thaciano no meio-campo e o avanço de Rodriguinho ao ataque, Daniel ganhou uma nova função no Bahia e tem atuado um pouco mais recuado, como um segundo volante, ajudando tanto no ataque quando na marcação. Apesar de se escalar em todas as posições no meio-campo, ele não esconde que essa é a função que mais gosta de fazer.

"Essa é uma das minhas posições preferidas. O jogador não pode dizer que tem uma posição preferida pois ele está sempre querendo jogar seja qual foi a posição, mas essa é uma das que eu mais gosto de jogar. Sobre a recomposição, isso é normal, hoje todo mundo tem que atacar e marcar. Como falam que está acabando o camisa 10 que só cria, está acabando o volante que só marca. Eu encaro isso com naturalidade, o meu GPS dá sempre um dos maiores nos jogos, então é algo que eu tiro tranquilo", afirmou ele.

Preparação especial

De olho na concorrência por uma vaga no meio-campo do Bahia, Daniel conta que tem feito uma preparação especial nesse início de temporada. O jogador tem focado na preparação física e diz que mesmo com o pouco tempo a estratégia surtiu resultados na balança.

"Diferente do ano passado, nessa temporada eu comecei um trabalho especial, fazendo academia todos os dias, me alimentando melhor. O resultado pode não ser tão visível assim, mas na balança eu ganhei um quilo de massa magra em um mês. É um trabalho que está dando resultado, minha recuperação está sendo mais rápida após os jogos, e agora vem essa sequência de partidas gostosas que todo mundo quer jogar. Eu espero que a gente consiga triunfar em todas", finalizou o meia.