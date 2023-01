Daniel Munduruku comanda podcast infantil com histórias indígenas

Globoplay estreia Nós: podcast de contos da cultura indígena dedicado ao público infanto-juvenil

Estreou nesta sexta-feira (20), no Globoplay, o podcast Nós - Uma Antologia de Histórias Indígenas, dedicado ao público infanto-juvenil. Comandado pelo escritor e CEO do Instituto UK’A, Daniel Munduruku, e pela roteirista e poeta Renata Tupinambá, o projeto apresenta contação de histórias e mergulha em narrativas curiosas e ancestrais que têm como cenário os encantos e mistérios da natureza.

"Esse podcast em particular mexe com o nosso espírito e com a nossa alma, mais do que contos e histórias, a narrativa entrega o sentimento de pertencimento e descoberta de identidade para quem escuta”, afirma Daniel Munduruku. O conteúdo é um Original Globoplay em co-criação com a B9 e reúne diversas histórias dos povos originários, que vão de mitos de origem a aventuras épicas.

Já estão disponíveis dez histórias. A primeira delas é A Origem do Açaí, que conta a história do deus Tupana, que estava bravo e castigava o povo Saterê-Mawé. Pra acalmar sua ira, a corajosa jovem Yaci-May viaja pelo rio Andirá até o céu-estrelado. Mais calmo, o poderoso espírito universal decide entregar um grande presente aos homens, a palmeira de Açaí. Uma história do povo filho do guaraná e que vem lá do médio rio Amazonas.

Ouça aqui