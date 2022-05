Daniel recebe o terceiro amarelo e desfalca o Bahia contra a Ponte Preta

Além de perder a liderança da Série B com a derrota para o Vasco por 1x0, neste domingo (15), no Rio de Janeiro, o Bahia vai ter um desfalque importante na próxima rodada.

Diante da Ponte Preta, na próxima sexta-feira (20), às 21h30, na Fonte Nova, o tricolor não poderá utilizar o meia Daniel. O jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e vai cumprir suspensão.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira vive a expectativa pelos retornos do zagueiro Luiz Otávio, do meia Lucas Mugni e do atacante Rodallega, que estão em recuperação de lesões.

Com a derrota para o Vasco, o Bahia perdeu a liderança da Série B e agora é o terceiro colocado do Brasileirão, com 13 pontos.