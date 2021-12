Daniela divide palco com Bloco dos Gilsons em SP

Um encontro entre Daniela Mercury e o trio Gilsons vai rolar na Arena Carnaval SP, que acontece a partir do dia 15 de janeiro, em São Paulo. Além do da dobradinha com Daniela, o trio formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil vai receber os blocos Ilú Oba de Min e o Tarado Ni Você.

Já Daniela Mercury vai matar a saudade do carnaval paulistano, em que é uma das pioneiras com o Bloco Pipoca da Rainha. A artista já anunciou que não desfilará na rua da Consolação em 2022, mas vai trazer toda a energia para este show, segundo a própria cantora, celebra a vida.

“Estou com muita saudade do público paulista. Senti muitíssimo em anunciar que não desfilaria nas ruas em 2022 e estava com uma expectativa grande para fazer um show em São Paulo. Fazer o Bloco Pipoca da Rainha numa festa com controle de vacinação devolveu minha alegria carnavalesca", disse.

Com todos juntos no palco, os artistas prometem um encontro musical, que resultará em uma versão exclusiva de músicas que o público ama. Também compõe a grade: Silva, Anitta, Wesley Safadão, Léo Santana, Dilsinho e grupo Menos é Mais.

De acordo com a Agência InHaus, criadora e organizadora da Arena Carnaval SP, a expectativa é de que o novo formato, com mais dias de folia e ingressos vendidos antecipadamente, permita que o público curta a folia democrática do carnaval paulista com mais comodidade, estrutura e acesso à bares e alimentação de qualidade.



Ao longo de sua trajetória a Arena Carnaval SP recebeu mais de 115 mil pessoas. Cerca de 4.000 pessoas trabalham direta e indiretamente na produção de várias frentes do evento, somados aos profissionais ligados à música, entre cantores, músicos, roadies e bailarinos.



Atendendo às medidas de segurança estabelecidas pelo Governo do Estado de São Paulo, a Arena Carnaval contará com todos os protocolos em vigor na data de sua realização.

Os ingressos para a Arena Carnaval SP já podem ser adquiridos no site. Os preços variam de R$70 a R$300.



Datas e atrações confirmadas:

15 de janeiro – Bloco do Gilsons + Bloco Pipoca da Rainha

22 de janeiro – Bloco do Silva + Criolo

29 de janeiro – Baile da Santinha (Léo Santana + Kevin O Chris)

05 de fevereiro – Arena Safadão + Ludmilla

12 de fevereiro- Ensaios da Anitta

19 de fevereiro – Bloco Leva Meu Coração (Dilsinho + Menos é Mais)