Daniela Escobar quase tem mão amputada após levar mordida de seu gato

O que era para ser uma simples brincadeira de um gato com sua tutora acabou indo parar no hospital. A atriz Daniela Escobar estava acariciando o seu felino quando ele, no reflexo, mordeu a sua mão.

O local ficou extremamente inchado após uma infecção causada pela saliva do animal. E o caso foi tão sério que a ex-atriz da Globo quase teve a mão amputada.

“Meu gato que já tem 5 anos e é a mais dócil das criaturas, dormia profundamente embaixo da mesa quando inventei de fazer um carinho na cabecinha dele. Num susto e reflexo muito rápido mordeu minha mão”, explicou a atriz sobre a atitude do bichinho.

Os médicos consultados pela atriz a alertaram do perigo. “Para ser objetiva, a saliva dos gatos (saudáveis e vacinados como os meus) solta uma bactéria que em horas vai paralisando seus dedos até ficarem roxos. Dá gangrena e é necessário amputar os dedos e até a mão se não medicar o corpo com antibióticos fortíssimos imediatamente”, contou.

Segundo Daniela, a bactéria em seu corpo lhe causou dores muito fortes (“de chorar”, descreveu) e no intervalo de 24 horas seus dedos estavam rígidos e sem mobilidade.

Para contornar a situação, Daniela foi submetida a quatro dias de injeções com antibióticos. “Eu vomitava o antibiótico porque não estou acostumada a tomá-los. Então precisava ser injeção.”

O tratamento surtiu efeito e os movimentos da mão estão quase restaurados - apesar da dor ainda presente. Daniela ainda deve seguir com a medicação por mais dias até encerrar os cuidados do ferimento e do contágio pela bactéria.