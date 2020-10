Daniela Mercury celebra 7 anos de casamento com Malu Verçosa: 'Te amo demais'

Daniela Mercury e Malu Verçosa celebraram sete anos de casamento nesta segunda-feira (12). Para celebrar a data especial, o casal trocou declarações em postagens nas redes sociais.

A cantora publicou um vídeo com imagens do casamento das duas, ocorrido em 2013. Na legenda, Daniela não economizou no romantismo.

"O nosso amor é maior que nós. Eu lhe disse sim e o amor nos trouxe até aqui dia a dia, minuto a minuto com a intensidade de um raio. Com a força de um oceano. Somos parte uma da outra.

E cada vez que nos olhamos tenho certeza de que não estou só. Te amo demais, esposa", declarou-se.

Já a jornalista publicou uma foto das duas na cerimônia de casamento. "Te amo mais HOJE! Tenho mais certeza HOJE! Casaria 1000 vezes HOJE, ontem e amanhã. Feliz aniversário de casamento, putchu", disse.