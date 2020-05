Daniela Mercury comandará a Live da Rainha no dia 29 de maio

Vai ter show virtual de Daniela Mercury para animar o isolamento social no fim deste mês. Em postagem no Instagram, a cantora anunciou que fará a Live da Rainha no dia 29 de maio, a partir das 21h. O espetáculo na internet terá pelo menos 2 horas de duração e será transmitido no YouTube oficial da artista.

"Expectativas foram criadas! E eu estou louca de Saudade de vocês!", escreveu Daniela.

Durante a live, fãs de todo o mundo poderão fazer doações para ajudar no combate à pandemia do novo coronavírus. O valor arrecadado será destinado ao UNICEF, instituição que tem a cantora como embaixadora há 25 anos.

A transmissão terá direção de cena de Chico Kertész, diretor do filme Axé - Canto do Povo de Um Lugar, além de direção de fotografia de Rodrigo Maia. Já a direção musical é assinada pela própria Daniela Mercury.