Daniela Mercury fará o Carnaval virtual da rainha dia 12 de fevereiro

Carnaval sem Daniela Mercury não é carnaval. E, para celebrar a aprovação das duas primeiras vacinas para a covid-19, Daniela Mercury anunciou neste domingo (17) que fará o “CARNAVAL VIRTUAL DA RAINHA”.

Daniela vai fazer uma live no dia 12 de fevereiro, data em que aconteceria o carnaval de Salvador. “A alegria é nossa maior revolução. Vou cantar boa parte do repertório que faço no trio e também as últimas músicas que lancei. Carnaval é uma festa irreverente e alegre. Vou tentar trazer esse clima para a tela dos meus fãs. O que vale é a imaginação”, disse Daniela.

A artista usará a live trabalhar sua nova música e também grandes sucessos. “Falta pouco para todos estarmos vacinados. Mas enquanto isso não acontece, precisamos continuar com o isolamento social, sem aglomeração, de máscara e usando álcool gel. A gente ainda não pode ir para a rua celebrar a vida, por isso vamos começar treinando em casa para Quando o Carnaval Chegar”, afirma Daniela.

QUANDO O CARNAVAL CHEGAR é o nome da música que a Rainha compôs em homenagem a Moraes Moreira, gravada com Gal Costa, que vai ser lançada oficialmente dia 5 de fevereiro. Hoje, Daniela Mercury faz o pré lançamento da música no programa Domingão do Faustão.

É a primeira gravação das duas artistas juntas. O frevo, composto por Daniela, é uma homenagem a Moraes Moreira, que nos deixou em 2020.