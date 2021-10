Danilo Fernandes comemora ponto após empate: 'Importante é somar'

Na noite deste sábado (16), o Bahia empatou em 0x0 com o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte, pela 27ª rodada da Série A. Com o resultado, o Esquadrão chegou aos 28 pontos, o suficiente para passar ao menos uma noite fora da zona de rebaixamento.

Após a partida, o goleiro Danilo Fernandes comemorou o ponto conquistado. O jogador foi um dos destaques do tricolor no duelo, com boas defesas.

"Importante é somar ponto. Viemos em busca do triunfo, depois de dois jogos muito bons. Encontramos um adversário hoje muito qualificado, que, jogando dentro de casa, pressiona o tempo todo. Importante foi somar ponto", afirmou o jogador.

Agora, o técnico Guto Ferreira terá sua primeira semana livre à frente do Bahia, antes de comandar dois jogos seguidos em casa. No próximo fim de semana, o time enfrenta a Chapecoense, no domingo (24), às 20h30, na Arena Fonte Nova. Depois, volta ao estádio para receber o Ceará, em confronto atrasado pela 23ª rodada. A partida será no dia 27, às 19h.

"Temos dois jogos em casa e temos que fazer nosso dever. Sabemos que vai ser muito complicado, dois adversários difíceis, em confrontos diretos. A gente tem que encarar como mais uma decisão, mais uma final", finalizou Danilo Fernandes.