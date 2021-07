Danilo Fernandes embarca com delegação do Bahia para São Paulo

O Bahia deve ter novidade no banco de reservas para o duelo contra o São Paulo, neste sábado (10), às 19h, no estádio do Morumbi. De acordo com apuração do CORREEIO, o goleiro Danilo Fernandes viajou com a delegação tricolor rumo à capital paulista. Fotos do jogador no aeroporto circulam nas redes sociais.

Danilo ainda não foi oficialmente anunciado pelo Bahia e precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF (BID) até essa sexta-feira (9), para ficar em condições de jogo.

Aos 33 anos, Danilo Fernandes chega ao Bahia para ocupar a vaga deixada por Douglas, emprestado ao Juventude. O jogador estava no Internacional desde 2016. A tendência é a de que ele assine contrato de empréstimo até o final da temporada. A partir de 2022, ele firmará um novo vínculo em definitivo com o Esquadrão.

O Bahia será o quarto clube na carreira de Danilo Fernandes. Formado na base do Corinthians, o goleiro passou pelo Sport antes de chegar ao Inter, em 2016. Por conta de lesões, o jogador acabou perdendo espaço no time gaúcho nas últimas temporadas. Esse ano ele disputou apenas dois jogos.

No Bahia, Danilo vai disputar posição com Matheus Teixeira, atual titular, e Matheus Claus, que vem sendo a primeira opção no banco de reservas.