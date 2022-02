Danilo Fernandes leva 20 pontos e revela que não conseguiu dormir: 'Pensei nos meus filhos'

Vítima de estilhaços após o atentado ao ônibus do Bahia, na noite de quinta-feira (24), o goleiro Danilo Fernandes recebeu alta médica nesta sexta (25). O jogador sofreu cortes no rosto, braços e pernas após a explosão de bombas arremessadas contra a delegação tricolor. Ele foi socorrido para um hospital e passou a noite internado.

Hoje, o goleiro passou por mais um procedimento para retirar estilhaços da região do pescoço. Um dos artefatos atingiu região bem próxima do olho esquerdo e causou preocupação.

O jogador foi liberado para voltar para casa, mas ainda não tem previsão de quando retomará os treinos. Ele está fora da partida contra a Juazeirense, domingo (27), em Juazeiro, pelo Campeonato Baiano. Ao todo, Danilo recebeu 20 pontos entre orelha, rosto e perna em função dos múltiplos ferimentos.

Em entrevista à TV Bahia, o goleiro revelou que teve dificuldade para dormir e ficou muito emocionado ao falar dos filhos. "Estou bem, o mais importante é que estou vivo, poderia ter sido uma tragédia muito pior. Agora é me recuperar e vida que segue", iniciou Danilo.

“Quase não dormi essa noite, precisei tomar remédio. Até falei para a minha esposa que eu estava pegando no sono e uma caneta caiu no corredor. Eu achei que era uma bomba, e veio a lembrança dos meus filhos", disse o goleiro, emocionado.

No mesmo dia do ataque, Danilo Fernandes usou as redes sociais para acalmar os torcedores e indicou que estava bem, poucas horas após o ocorrido. Já na manhã desta sexta-feira, o goleiro voltou a se manifestar.

Em uma postagem com fotos dos ferimentos, Danilo disse que era preciso mostrar para todos o que aconteceu. "Pensei muito se postava isso ou não, mas é preciso que todos vejam o que realmente aconteceu", escreveu. "Graças a Deus estou bem, estou vivo".

As fotos foram compartilhadas inicialmente por Camila Alves, esposa do atleta. "Ainda sem acreditar que uma pessoa é capaz de fazer isso com outra, a troca de nada. Mas grata a Deus pelo livramento, porque poderia ter sido muito pior. Te amamos", escreveu ela.