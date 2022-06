Danilo Fernandes projeta jogo difícil contra o Criciúma: ‘Temos que ter paciência’

Em busca de recuperação na Série B do Brasileirão, o Bahia mira no duelo contra o Criciúma, neste sábado (4), às 16h30, na Fonte Nova, a chance de voltar a vencer na competição para se manter no G4.

Com 100% de aproveitamento como mandante, o tricolor aposta na força de casa para conquistar os três pontos, mas o goleiro Danilo Fernandes prega cautela e projeta que o jogo contra o time catarinense não vai ser fácil. Para ele, o Esquadrão precisa ter paciência para não vacilar.

"Sabemos que vai ser um jogo muito difícil, complicado. Vimos o último jogo do Criciúma em que teve um jogador a menos e perdeu no detalhe. É uma equipe que não tem bola perdida, parece que não cansam. Temos 90 minutos e acréscimos para conseguir o gol. Não podemos nos desesperar se alguma coisa não sair no início. Temos que ter paciência e tranquilidade. Vamos em busca do triunfo, mas precisamos entender a partida. Vamos ter que saber sofrer", disse.

O Bahia tem a expectativa de contar com a casa cheia neste sábado. Até esta quinta-feira (2), cerca de 20 mil ingressos já foram garantidos pela torcida. Esse será o primeiro jogo do Bahia no horário de 16h30 no final de semana na Fonte Nova.

Para Danilo Fernandes, a presença da torcida vai ser um ingrediente a mais para o time buscar o resultado positivo diante dos catarinenses.

"É o primeiro jogo em casa em um sábado às 16h30, horário bom para assistir e jogar. Expectativa enorme, queremos contar com o nosso torcedor... A gente adora ver a Fonte Nova lotada. A nossa expectativa é fazer uma linda festa e a gente dentro do campo corresponder", projetou.