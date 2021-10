Danilo Fernandes se firma como titular e comemora recuperação do Bahia

Ponto de maior fragilidade do Bahia durante boa parte do Campeonato Brasileiro, a defesa tricolor conseguiu dar uma respirada nos últimos jogos do Brasileirão. Desde a chegada de Guto Ferreira, o tricolor passou de um time vulnerável para uma equipe mais sólida defensivamente. Tanto que não sofre gols há quatro jogos.

Além da mudança no esquema tático, a entrada do goleiro Danilo Fernandes é outro fator que contribui para o sucesso do Esquadrão. O camisa 21 foi titular em todos os quatro jogos da Era Guto Ferreira e parece ter se firmado na meta tricolor.

“Feliz com essa sequência e de poder estar contribuindo para o clube. Vamos brigar rodada a rodada para nos afastarmos da zona de rebaixamento da tabela e colocar o Bahia no topo onde é o lugar dele. Desde que cheguei fui muito bem recebido por todos, estou muito feliz aqui e temos um grupo muito qualificado e motivado para darmos o melhor para o torcedor”, afirma o goleiro.

Em ascensão na Série A, o Bahia deposita as esperanças nas defesas de Danilo Fernandes. O próximo compromisso dele, e do Esquadrão, será nesta quarta-feira (27), quando o time baiano recebe o Ceará, às 19h, na Fonte Nova, em duelo atrasado da 23ª rodada.

Caso o Bahia conquiste os três pontos na Fonte Nova, o time vai dar um salto importante na luta contra o rebaixamento. Além de ultrapassar o próprio Ceará, o Esquadrão conseguirá abrir cinco pontos para o Z4.