Danilo Fernandes se pronuncia após queda do Bahia: 'Dor inexplicável'

O goleiro Danilo Fernandes se pronunciou, pelas redes sociais, após o rebaixamento do Bahia. O Esquadrão perdeu do Fortaleza por 2x1 na última quinta-feira (9), no Castelão, e terminou a Série A na 18ª posição, com 43 pontos. O jogador lamentou a queda, e pediu desculpas ao torcedor tricolor.

"Terminamos do pior jeito possível, uma dor inexplicável, que sirva de aprendizado e que possamos recolocar o Bahia no lugar que é dele, de onde não deveria ter saído. Desculpa, torcedor, não era o que vocês mereciam, não era o que nós merecíamos, o Bahia precisará muito do apoio de vocês, vocês fazem a diferença. Que 2022 seja um ano abençoado e repleto de alegrias", escreveu o goleiro.