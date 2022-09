Datafolha: Lula cai de 47% para 45%, Bolsonaro mantém 32%

A primeira pesquisa Datafolha depois do debate presidencial, divulgada nesta quinta-feira (1º), mostra o ex-presidente Lula (PT) com 45% das intenções de voto no primeiro turno da eleição, seguido pelo atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), com 32%. Ciro Gomes (PDT) tem 9% e Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Lula oscilou dois pontos para baixo, enquanto Bolsonaro se manteve estável, em relação à pesquisa anterior do Datafolha, do dia 18 de agosto. Ciro, por sua vez, cresceu dois pontos, e Tebet, três.

A pesquisa ouviu 5.734 pessoas em 285 municípios entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no TSE sob o número BR-00433/2022.

O novo levantamento mostra Soraya Thronicke (União Brasil), Pablo Marçal (PROS) e Felipe d'Avila (Novo) com 1% cada um. Vera (PSTU), Sofia Manzano (PCB), Constituinte Eymael (Democracia Cristã), Léo Péricles (UP) e Roberto Jefferson (PTB) não pontuaram.

Detalhamento

A vantagem de Lula caiu no Sudeste, de 12 para 6 pontos: Lula tem 41% na região, enquanto Bolsonaro tem 35%. Antes, Lula tinha 44%, contra 32% de Bolsonaro.

Já Bolsonaro caiu na região Norte, de 43% para 39%. Lula passou de 41% para 42%.

Enquanto Lula vai melhor entre os mais pobres (48% entre eleitores com renda de até 2 salários mínimos), os que vivem na região Nordeste (58%) e os que recebem auxílio do governo (49%), Bolsonaro tem melhor desempenho entre os mais ricos (45% entre os que tem renda superior a 10 salários mínimos), os brancos (38%) e os evangélicos (48%).

Contando os votos válidos, sem nulos, brancos e indecisos, Lula caiu de 51% para 48%. A situação torna mais difícil a possibilidade de a eleição ser decidida no primeiro turno. Bolsonaro oscilou de 35% para 34% dos votos válidos.

Em um eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o ex-presidente tem 53% das intenções de voto (eram 54% em 18 de agosto) e o atual presidente, 38% (eram 37% no Datafolha de agosto).