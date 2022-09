Datafolha: Lula lidera na Bahia com 62% das intenções de voto

A terceira rodada da pesquisa Datafolha/Metrópole ratificou a liderança de Lula em intenções de voto na Bahia. O petista oscilou positivamente de 61% para 62%, enquanto o segundo colocado, Jair Bolsonaro (PL) continua com 20%, se comparado à rodada anterior. A vantagem do primeiro colocado é de 42 pontos percentuais.

O terceiro colocado nas intenções de voto é o pedetista Ciro Gomes, com 7%, seguido por Simone Tebet (MDB), com 3%, Soraya Thronicke aparece com 1%. Os demais candidatos foram citados, mas não pontuaram.

Na mesma pesquisa estimulada, brancos e nulos soma 4%, enquanto 2% segue indeciso sobre a escolha do presidenciável.

Na pesquisa espontânea, Lula permanece na liderança com 58% das menções, contra 18% de Bolsonaro, 4% de Ciro e 1% de Tebet.

A pesquisa ouviu 1.526 eleitores, e foi feita entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é 3pp. O nível de confiança é de 95%. A consulta está registrada no TSE : BA-07738/2022 e BR-09822/2022.